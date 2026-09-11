A los puntos fijos se suma una amplia red de unidades móviles desplegadas en distintos municipios del archipiélago para facilitar la donación de sangre a la ciudadanía

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) despliega la próxima semana una amplia red de unidades móviles en distintos municipios del archipiélago para facilitar la donación de sangre al conjunto de la población. Estos espacios se suman a los puntos fijos ubicados en todas las islas.

El SCS refuerza las campañas de donación de sangre la próxima semana para garantizar las reservas hospitalarias

El SCS recuerda la importancia de donar al menos dos veces al año para garantizar el stock en los centros hospitalarios, ya que la sangre no puede fabricarse artificialmente, por lo que la donación voluntaria, altruista y regular resulta esencial para asegurar su disponibilidad cuando un paciente la necesita.

Dónde donar el fin de semana

Este sábado en Tenerife se podrá donar en el Hospital Universitario de Canarias de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 y el domingo de 8:30 a 21:30 horas. El teléfono de contacto es el 922 678 670.

También estará operativo, sin cita previa, el punto de donación del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria este sábado de 9:00 a 13:00 horas. El teléfono de contacto es el 922 602 060.

En el caso de Gran Canaria, se podrá acudir al Hospital Universitario Insular el sábado de 10:00 a 19:30 y al Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín de 9:30 a 14:00 horas.

Dónde donar en Tenerife

En la capital tinerfeña, permanecerá instalada una unidad móvil en la Plaza del Príncipe. El lunes de 10:00 a 14:15 y de 17:00 a 21:15 y el martes de 9:30 a 14:15 y de 16:30 a 21:15 horas.

El lunes otro equipo de donación se trasladará hasta Santa Úrsula, instalándose junto al Ayuntamiento de 10:30 a 13:45 y de 16:00 a 20:45 horas.

El martes el dispositivo móvil se ubicará en La Victoria, concretamente, en La Pólvora. El horario será de 10:15 a 13:45 y de 17:00 a 20:30 horas.

La unidad móvil estará operativa el miércoles en el Mercadillo del Agricultor, el Vino y la Artesanía de La Matanza de 10:15 a 13:45 y de 17:00 a 20:45 horas. Ese mismo día, también se podrá donar en las oficinas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en Ofra. Será de 9:45 a 13:45 horas.

En Guía de Isora también se podrá donar el miércoles de 17:45 a 20:00 y el jueves de 10:45 a 14:00 y de 16:45 a 20:00 horas. La unidad móvil se ubicará en la Plaza del Llano, en Alcalá.

El viernes se podrá donar en el dispositivo habilitado junto a la Catedral de San Cristóbal de La Laguna de 10:00 a 13:45 y de 17:00 a 20:15 horas. La colecta se enmarca en la campaña ‘UMEdula’, organizada en colaboración con la UME.

Como cada semana, permanecerá operativa la sala de donación situada en el Multicentro Comercial El Trompo, en La Orotava. Será de lunes a viernes de 10:15 a 13:45 y de 17:15 a 20:30 horas.

Puntos fijos

Además de estas campañas, se puede donar en el punto fijo de donación de sangre de Santa Cruz de Tenerife, situado en Méndez Núñez, de lunes a viernes de 9:15 a 20:15 horas (excepto festivos).

En el punto fijo situado en el Centro de Salud de San Isidro, en Granadilla de Abona, en la calle Arguayoda, se podrá donar de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y de 14:15 a 19:30 horas (excepto festivos). Este punto cuenta con plaza de aparcamiento reservada para donantes y la atención telefónica se realiza a través del número 677980518.

En lo que se refiere a los puntos fijos de la red hospitalaria, en el Hospital Universitario de Canarias se puede donar sin cita previa de domingo a viernes y festivos de 8:30 a 21:30 y los sábados de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas. El teléfono de contacto es el 922 678 670.

Al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria también se puede acudir sin cita previa de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y los sábados de 9:00 a 13:00 horas, excepto festivos. El teléfono de contacto es el 922 602 060.

En Hospiten Bellevue, del Puerto de la Cruz, se puede donar, solicitando cita previa en el teléfono 922 385 235 (opción 1), de lunes a viernes de 11:00 a 14:30 horas (excepto festivos).

Por último, en el Hospital San Juan de Dios, ubicado en la carretera de Santa Cruz La Laguna, se puede donar de lunes a viernes de 10:30 a 12:30 horas, excepto festivos.

Dónde donar en Gran Canaria

La próxima semana comenzará en Arucas una campaña que contará con diferentes ubicaciones. De lunes a viernes estará operativa una unidad móvil en la calle Fernando Caubín de 10:00 a 13:45 y de 17:00 a 20:45; otro equipo estará junto a la plaza de Cardones el lunes de 17:00 a 20:45 y el martes de 17:00 a 20:45 y el viernes, día 18, el dispositivo móvil se situará en la plaza de la iglesia de Santidad de 10:00 a 13:45 y de 17:00 a 20:45 horas.

El lunes, martes y jueves estará disponible el punto de donación del Centro Comercial Alcampo de 9:30 a 14:00 horas.

Por otra parte, el miércoles y jueves una unidad móvil se instalará junto al parking del Centro Comercial La Minilla. Será de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 horas.

Por último, el jueves se celebrará una nueva campaña de donación de sangre en Vithas Las Palmas, en el área de Hospital de Día. El horario será de 09:30 a 14:00 horas.

Puntos fijos

En cuanto a los puntos fijos de extracción de sangre, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia pone a disposición de la población su sede en la calle en Alfonso XIII, en Las Palmas de Gran Canaria, de lunes a viernes de 9:15 a 20:30 horas, excepto festivos. Este espacio cuenta además con vado para donantes.

El punto fijo de Santa Lucía de Tirajana, ubicado en el anexo del Centro de Salud de Vecindario, permanecerá lunes y miércoles de 10:15 a 13:15 y de 17:15 a 20:15; martes de 17:15 a 20:15 y jueves y viernes de 10:15 a 13:15 horas.

También se puede acudir a otros puntos fijos de la red hospitalaria sin cita previa. El Hospital Insular atenderá a los donantes de lunes a viernes de 10:30 a 19:30; el Hospital Materno Infantil lo hará de lunes a viernes de 10:30 a 14:00 y el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín de lunes a viernes de 8:30 a 19:30 horas.

Por último, en Hospiten Roca San Agustín se puede donar, solicitando cita previa en el teléfono 928 301 012 (opción 8), los viernes de 8:00 a 14:00 horas, excepto festivos.

Dónde donar en Fuerteventura

La próxima semana continuará la campaña de donación en el punto de donación situado en el Centro Comercial Las Rotondas. El horario será de lunes a miércoles de 16:30 a 20:30 y el jueves de 9:30 a 13:30 horas.

Además, durante toda la semana permanecerá operativo el punto fijo de donación de sangre del Hospital General de Fuerteventura. Será de lunes a viernes de 11:00 a 13:30 horas. Se recomienda solicitar cita previa llamando al teléfono 928 546 684.

Dónde donar en La Gomera

Del 17 al 19 de septiembre una unidad móvil de donación estará presente en el XV Gomera Paradise Sky Race, que se celebrará en San Sebastián de La Gomera. El equipo de extracción atenderá a todas las personas que quieran donar el jueves y viernes de 16:30 a 21:15 y el sábado,de 9:30 a 13:45 horas.

Asimismo, se puede donar en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe de lunes a miércoles de 11:00 a 13:00 y jueves y viernes de 9:00 a 13:00 horas (excepto festivos).

Dónde donar en Lanzarote

El punto de donación del Centro Comercial Deiland permanecerá operativo el miércoles y jueves de 16:30 a 20:30 y viernes de 9:30 a 13:30 horas.

El punto fijo de donación de sangre, ubicado en el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, estará activo de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 horas, excepto festivos.

Dónde donar en La Palma

El Hospital Universitario General de La Palma dispone de un punto fijo de extracción de sangre al que se puede acudir de lunes a jueves de 10:00 a 20:00 horas y los viernes de 10:00 a 15:00 horas.

Los sábados se puede donar de 10:00 a 17:00 y los domingos de 13:00 a 20:00 horas.

Las personas interesadas pueden contactar con el punto de donación a través de los teléfonos 922 185 321 y 922 185 320.

Dónde donar en El Hierro

En el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes, que dispone de un punto fijo de extracción, se puede donar los lunes de 10:00 a 12:30 horas, excepto festivos. Para solicitar información o cita previa se puede llamar al 690 886 059 de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Requisitos para donar

Para poder donar sangre es necesario cumplir algunos requisitos básicos: tener entre dieciocho y 65 años (hasta sesenta si es su primera donación), pesar más de cincuenta kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada. Ante cualquier duda, se puede llamar al teléfono gratuito de atención al donante 900 234 061 o consultar a través de la web efectodonacion.com.