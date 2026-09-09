Necesitan reponer las reservas de sangre, sobre todo de O+, O-, A+ y A

Las personas interesadas en donar sangre pueden solicitar información o resolver cualquier duda a través del teléfono gratuito 900 234 061 o de la web efectodonacion.com

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) hace un llamamiento urgente para que acuda a donar sangre. Ahora mismo están sufriendo un descenso de las reservas de hemocomponentes. Actualmente, se necesitan donaciones de todos los grupos sanguíneos, pero es especialmente importante cubrir las reservas de los grupos O+, O-, A+ y A-.

Donantes de sangre

Dónde donar en Tenerife

Se puede donar en el punto fijo de donación de sangre de Santa Cruz de Tenerife, situado en Méndez Núñez. El horario es de lunes a viernes de 9:15 a 20:15 horas (excepto festivos).

En el punto fijo situado en el Centro de Salud de San Isidro, en Granadilla de Abona. Se puede donar de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y de 14:15 a 19:30 horas (excepto festivos). Este punto cuenta con plaza de aparcamiento reservada para donantes y la atención telefónica se realiza a través del número 677980518.

En el Hospital Universitario de Canarias se puede donar sin cita previa de domingo a viernes y festivos de 8:30 a 21:30. También los sábados de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas. El teléfono de contacto es el 922 678 670.

Dónde donar en Gran Canaria

De forma permanente, está a disposición de la población su sede fija en la calle en Alfonso XIII, en Las Palmas de Gran Canaria. El horario es de lunes a viernes de 9:15 a 20:30 horas, excepto festivos. Este espacio cuenta además con vado para donantes.

El punto fijo de Santa Lucía de Tirajana, ubicado en el anexo del Centro de Salud de Vecindario, permanecerá abierto de lunes a miércoles. El horario es de 17:15 a 20:15 y jueves y viernes de 10:15 a 13:15 horas.

También se puede acudir a otros puntos fijos de la red hospitalaria sin cita previa. El Hospital Insular atenderá a los donantes de lunes a viernes de 10:30 a 19:30 y los sábados de 10:00 a 19:30, el Hospital Materno Infantil de lunes a viernes de 10:30 a 14:00 y el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín de lunes a viernes de 8:30 a 19:30 horas.

Por último, en Hospiten Roca San Agustín se puede donar, solicitando cita previa en el teléfono 928 301 012 (opción 8), los viernes de 8:00 a 14:00 horas, excepto festivos.

Dónde donar en Fuerteventura

Durante toda la semana permanecerá operativo el punto fijo de donación de sangre del Hospital General de Fuerteventura. El horario será de lunes a viernes de 11:00 a 13:30 horas. Se recomienda solicitar cita previa llamando al teléfono 928 546 684.

Dónde donar en Lanzarote

En Lanzarote permanece operativo el punto fijo de donación de sangre en la isla ubicado en el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:30 a 13:00 horas, excepto festivos.

Dónde donar en La Palma

El Hospital Universitario General de La Palma dispone de un punto fijo de extracción de sangre al que se puede acudir de lunes a jueves de 10:00 a 20:00 y los viernes de 10:00 a 15:00 horas.

Los sábados se puede donar de 10:00 a 17:00 y los domingos de 13:00 a 20:00 horas.

Las personas interesadas pueden contactar con el punto de donación a través de los teléfonos 922 185 321 y 922 185 320.

Dónde donar en La Gomera

En La Gomera se puede donar en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe de lunes a miércoles de 11:00 a 13:00 y los jueves y viernes de 9:00 a 13:00 horas (excepto festivos).

Dónde donar en El Hierro

El Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes dispone de un punto fijo de extracción en el que se puede donar sangre los lunes de 10:00 a 12:30 horas, excepto festivos. Para

solicitar información o cita previa se puede llamar al 690 886 059 de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Requisitos para donar

Para poder donar sangre es necesario cumplir algunos requisitos básicos. Entre otros, tener entre 18 y 65 años (hasta 60 si es primera donación), pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud y no estar embarazada. Ante cualquier duda, se puede llamar al teléfono gratuito de atención al donante 900 234 061 o consultar a través de la web efectodonacion.com.