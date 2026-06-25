Ministro Diosdado Cabello pide a venezolanos «máxima prudencia» tras terremotos

El ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, pidió este miércoles a la ciudadanía «máxima prudencia» después de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos en una zona del centro del país que causaron daños materiales aún sin cuantificar y de los que no se ha reportado por ahora una cifra de heridos o fallecidos.

El ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, pidió este miércoles a la ciudadanía «máxima prudencia» después de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos en una zona del centro del país que causaron daños materiales aún sin cuantificar y de los que no se ha reportado por ahora una cifra de heridos o fallecidos.

Una persona camina entre los escombros de un edificio destruido tras un terremoto en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceno

«Es máxima prudencia, máxima conciencia y bueno entender la situación que estamos viviendo en este momento», recomendó el funcionario en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Cabello llamó a que la gente entienda «que no puede estar en la casa», que «no puede estar en los edificios» y señaló que «no deben exponerse».

«Salir a la calle, esperar en la calle con tranquilidad y cualquier situación reportarla a los organismos que están desplegados en todo el territorio nacional», agregó el funcionario, quien recomendó «alejarse de los edificios, alejarse de las estructuras, alejarse de los árboles grandes».

Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

Los movimientos causaron grandes afectaciones en Caracas, donde han colapsado edificios mientras otros han sufrido distintos daños materiales, según constató EFE. Las autoridades precisaron que el primer movimiento telúrico, inicialmente reportado con una magnitud de 7,2, fue reclasificado como un sismo precursor del terremoto de 7,5, tras el análisis de los registros sísmicos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un «doblete sísmico», un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7,5 como el evento principal.

Además, el Sistema de Alerta de Tsunamis canceló la alerta emitida para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela.