La víctima bajó de su vehículo tras un accidente en la TF-1 y en ese momento lo atropelló otro cohce que circulaba en el sur de Tenerife
Un hombre murió este martes por la noche atropellado por un turismo en la autovía TF-1, en el sur de Tenerife. Ocurrió al bajarse de su coche después de haber sufrido un accidente de tráfico, según ha informado este miércoles el 112.
El suceso tuvo lugar sobre las 21.00 horas, en el tramo de la autovía que atraviesa el municipio de Adeje, en sentido sur.
Inicialmente, lo protagonizaban un coche y una motocicleta, que habían sufrido una colisión. Sin embargo, su gravedad se disparó cuando uno de los ocupantes del coche siniestrado se bajó a la calzada y fue atropellado.
Los servicios de emergencia enviados a la zona por el 112 solo pudieron recuperar su cuerpo del lugar donde había caído y confirmar su muerte.