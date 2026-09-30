La víctima bajó de su vehículo tras un accidente en la TF-1 y en ese momento lo atropelló otro cohce que circulaba en el sur de Tenerife

Un hombre murió este martes por la noche atropellado por un turismo en la autovía TF-1, en el sur de Tenerife. Ocurrió al bajarse de su coche después de haber sufrido un accidente de tráfico, según ha informado este miércoles el 112.

Imagen de archivo Tf-1

El suceso tuvo lugar sobre las 21.00 horas, en el tramo de la autovía que atraviesa el municipio de Adeje, en sentido sur.

Inicialmente, lo protagonizaban un coche y una motocicleta, que habían sufrido una colisión. Sin embargo, su gravedad se disparó cuando uno de los ocupantes del coche siniestrado se bajó a la calzada y fue atropellado.

Los servicios de emergencia enviados a la zona por el 112 solo pudieron recuperar su cuerpo del lugar donde había caído y confirmar su muerte.