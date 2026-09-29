La campaña pondrá en circulación 4.800 bonos durante los cuatro domingos de octubre, con una aportación municipal del 50 % y un valor de 25 euros cada uno

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha puesto en marcha una campaña especial de Bonos Consumo Domingo coincidiendo con el fin de semana de Plenilunio, con el objetivo de incentivar las compras y favorecer la actividad de los comercios de la capital durante la apertura dominical de octubre.

Santa Cruz activa una campaña especial de Bonos Consumo Domingo en octubre. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, explicó que las personas interesadas pueden consultar los comercios participantes en la página web bonosconsumosantacruz.com.

Bermúdez destacó que “Plenilunio es un momento especialmente adecuado para poner en marcha esta iniciativa, porque durante ese fin de semana, Santa Cruz recibe a muchas personas y genera una gran actividad en sus calles”. El alcalde añadió que “queremos aprovechar esa energía y prolongarla durante todo octubre, convirtiendo cada domingo en una nueva oportunidad para apoyar al comercio local”.

4.800 bonos durante los cuatro domingos

La primera teniente de alcalde y consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, explicó que “Bonos Consumo Domingo nace con la intención de acompañar al comercio y proporcionar a la ciudadanía un aliciente para que realicen sus compras en nuestros establecimientos”. Según añadió, “cuando compramos en los comercios de nuestra ciudad no sólo estamos adquiriendo un producto o un servicio, también estamos contribuyendo a mantener viva la actividad de nuestras calles, al tiempo que se genera economía”.

“Con esta campaña queremos poner el foco en ese comercio cercano, que forma parte del día a día y genera comunidad, haciendo que la ciudadanía lo elija también los domingos”, indicó Pérez, quien detalló que se pondrán en circulación 4.800 bonos, repartidos entre los cuatro domingos de octubre, a razón de 1.200 bonos cada domingo.

Cada bono tendrá un valor de 25 euros, de los que el Ayuntamiento de Santa Cruz aportará el 50 % y la persona consumidora el otro 50%. De esta forma, cada bono tendrá un precio de 12,50 euros y permitirá realizar compras por valor de 25 euros.

La ciudadanía podrá adquirir un máximo de dos bonos por domingo y seis durante toda la campaña.

Venta los viernes y canje exclusivo los domingos

Los Bonos Consumo Domingo se pondrán a la venta cada viernes previo al domingo correspondiente, a partir de las 10:00 horas. Podrán adquirirse hasta las 12:00 horas del domingo o hasta agotar existencias y únicamente podrán canjearse el domingo indicado en el propio bono en los establecimientos adheridos.

Pérez recordó que “una vez terminado el domingo habilitado para el canje, estos caducarán y no podrán ser reembolsados”.

La responsable municipal también recalcó que “no podrán agruparse bonos de distintas personas en una misma compra, ni mezclarse diferentes tipologías de bonos en una misma transacción”. Además, cada establecimiento tendrá un límite máximo de canje de 1.500 euros por domingo.

Cerca de 30 establecimientos adheridos

Actualmente se han adherido cerca de una treintena de establecimientos para todos los domingos de la campaña, aunque el plazo de adhesión para el tejido comercial continúa abierto.

Pérez animó a los comercios interesados a realizar su inscripción a través de la web de Bonos Consumo Santa Cruz. El primer domingo de la campaña será el 4 de octubre, coincidiendo con Plenilunio, por lo que los primeros bonos podrán adquirirse este viernes a partir de las 10:00 horas.

Requisitos para los establecimientos

Los Bonos Consumo Domingo Santa Cruz constituyen una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Santa Cruz y FAUCA y se dirigen exclusivamente a establecimientos de comercio al por menor ubicados en la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) que cumplan los requisitos establecidos.

Los nuevos establecimientos interesados deberán cumplimentar el formulario de adhesión disponible en la web y enviar posteriormente un correo electrónico a para comprobar que cumplen las condiciones.

Una vez realizada esta comprobación, los comercios tendrán que cumplimentar y firmar el Compromiso de Apertura, indicando los domingos en los que permanecerán abiertos. Los establecimientos participantes deberán comprometerse a abrir al menos tres de los cuatro domingos previstos, con un horario mínimo de 10:30 a 14:00 horas.