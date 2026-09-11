Se tramitaron seis órdenes de detención y se han hecho 16 registros de viviendas en Gran Canaria, Alemania e Italia

Operación internacional de la policía contra una red de falsificación de moneda con vínculos en Gran Canaria.

Agentes de la Policía Nacional han participado en una operación internacional dirigida contra una red delictiva presuntamente vinculada a la Camorra italiana. La operación, coordinada por la Oficina de Policía Criminal del Estado de Baden-Württemberg y la Fiscalía de Stuttgart en Alemania con el apoyo de Europol, dio lugar a la ejecución de seis órdenes de detención y a registros simultáneos en 16 viviendas y comercios repartidos por Alemania, Italia y España.

La operación ha permitido desmantelar una red delictiva dedicada, presuntamente, a fabricar y suministrar billetes falsos de euro de alta calidad a organizaciones delictivas de Alemania y España para su posterior distribución. Los investigadores afirman que, de esta forma, se pusieron en circulación varios cientos de miles de billetes falsos.

Seis detenciones e importantes incautaciones

La investigación se inició con la detención de un ciudadano italiano de 47 años en Baden-Württemberg (Alemania) en noviembre de 2021. Tras una orden de detención internacional emitida por las autoridades italianas. Se le acusaba de pertenecer a la Camorra y de estar implicado en la falsificación de moneda, blanqueo de capitales y tráfico de drogas. Extraditado a Italia en 2022, fue posteriormente puesto en libertad, pero siguió en contacto con otros sospechosos, entre ellos personas que regentaban restaurantes en Stuttgart y de las que se sospecha que facilitaban el comercio ilícito.

Durante las operaciones coordinadas se ejecutaron seis órdenes de detención así como 16 registros simultáneos de inmuebles Stuttgart, el distrito de Rems-Murr (Alemania), Nápoles (Italia) y Gran Canaria (España). Entre los objetos incautados figuran armas de fuego, drogas, billetes de euro falsificados de origen italiano pertenecientes a la tipología del denominado “Grupo de Nápoles” así como objetos de valor que, presuntamente, se adquirieron con fondos ilícitos.