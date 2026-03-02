La Cofradía y los profesionales del sector reclaman la construcción inmediata de un contradique para proteger las embarcaciones de los temporales

La Cofradía de Pescadores de Corralejo y la Asociación de Empresarios Náuticos de Fuerteventura han unido sus fuerzas para reclamar mayor seguridad en su entorno de trabajo. Ambas entidades han presentado un escrito formal ante el ente autonómico Puertos Canarios solicitando la ejecución inmediata de varios proyectos considerados prioritarios.

Pescadores y navegantes exigen al Gobierno mejoras en el puerto de Corralejo / Imagen de archivo

El objetivo principal de esta demanda conjunta es garantizar la operatividad y la integridad del que es el puerto con mayor tránsito del norte de la isla y uno de los más activos de Canarias.

Protección vital frente a los temporales

La reclamación más urgente de los profesionales del mar se centra en la construcción de un contradique de abrigo. Esta infraestructura resulta vital para proteger la zona recreativa y pesquera, garantizando la estabilidad de los pantalanes y de las propias embarcaciones.

Los afectados denuncian que, desde los severos daños causados por un temporal en diciembre de 2022, el muelle ha permanecido en una situación de extrema vulnerabilidad. Actualmente, las instalaciones están expuestas a las inclemencias meteorológicas, especialmente a los embates provenientes del este, con potenciales consecuencias catastróficas.

Los trabajadores advierten de que esta desprotección compromete la economía local y podría generar un impacto reputacional muy negativo en un enclave turístico de máxima relevancia.

Carencias operativas e infraestructuras pendientes

En su escrito, los colectivos reconocen que la administración ha ejecutado algunas obras de acondicionamiento durante los últimos años.

Sin embargo, consideran que estas inversiones han sido claramente insuficientes si se tiene en cuenta el altísimo volumen de ingresos que genera Corralejo. En este sentido, denuncian que siguen sin ejecutarse actuaciones esenciales para la actividad diaria, como la habilitación de una zona segura de carga y descarga.

También reclaman la instalación de una gasolinera operativa para suministrar combustible a los barcos, ya que la situación actual obliga al uso de garrafas, generando graves riesgos innecesarios.

A estas demandas se suma la necesidad de construir casetas definitivas para la atención turística y la regularización urgente de plazas de aparcamiento exclusivas para los profesionales del sector.

Participación en la futura ampliación

Las organizaciones representativas también se han pronunciado sobre el reciente anuncio realizado por el alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, sobre un nuevo proyecto de ampliación.

Aunque valoran positivamente cualquier iniciativa de modernización que sitúe al muelle al nivel de otros grandes puertos, exigen total transparencia. Los colectivos consideran imprescindible que el documento técnico se haga público y reclaman su inclusión desde el inicio en los procesos de planificación.

Advierten de que, para contar con su respaldo, es fundamental establecer mecanismos reales de colaboración técnica que dejen atrás las medidas provisionales.