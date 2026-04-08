Los agentes tramitan actas por drogas e inmovilizan vehículos de movilidad personal durante un operativo especial de vigilancia

La Policía Local de Arona desplega un dispositivo de tráfico y seguridad ciudadana en Las Galletas y El Fraile. El operativo busca prevenir conductas incívicas y garantizar el cumplimiento de las normas vigentes en el municipio. Los agentes centraron sus esfuerzos en zonas donde los residentes solicitaban mayor presencia policial para asegurar la convivencia.

La Policía Local de Arona refuerza la seguridad en Las Galletas y El Fraile / Ayuntamiento de Arona

Los efectivos policiales tramitaron diversas actas por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes durante las inspecciones. También detectaron múltiples infracciones administrativas relacionadas con el incumplimiento de las ordenanzas municipales actuales. Estas acciones pretenden erradicar comportamientos que alteran la tranquilidad de los barrios afectados.

Héctor Reyes, concejal de Seguridad, valoró positivamente los resultados obtenidos en este despliegue preventivo. El edil subrayó la importancia de actuar con firmeza ante cualquier vulneración de la normativa local. La institución mantiene su compromiso de ofrecer una respuesta eficaz y cercana a las demandas vecinales.

Los controles permitieron identificar a varios infractores en puntos estratégicos de estas localidades del sur tinerfeño. La presencia policial constante actúa como un elemento disuasorio contra la pequeña delincuencia. El Ayuntamiento prioriza la seguridad pública mediante estas intervenciones directas en la vía pública.

Control de vehículos de movilidad personal

En el ámbito de la seguridad vial, los agentes inspeccionaron exhaustivamente los vehículos de movilidad personal. La policía procedió a la inmovilización de los patinetes que carecían de los requisitos legales necesarios. Los técnicos vigilaron especialmente el estado de los dispositivos y el uso responsable por parte de los conductores.

Esta medida busca reducir los riesgos de accidentes y mejorar el tránsito peatonal en las zonas comerciales. El cumplimiento de las condiciones técnicas resulta vital para la seguridad de todos los usuarios de la vía. Las autoridades locales no permitirán la circulación de vehículos que pongan en peligro la integridad ciudadana.

Los agentes verificaron la documentación y los sistemas de frenado de numerosos patinetes eléctricos durante la jornada. Muchos de estos transportes no se ajustaban a la normativa estatal sobre movilidad urbana. La campaña de vigilancia vial continuará activa para concienciar a la población sobre los nuevos reglamentos.

Continuidad del dispositivo policial

El Ayuntamiento de Arona anuncia que mantendrá estos controles de seguridad durante los próximos días. El refuerzo operativo se extenderá a otros puntos críticos del municipio para garantizar el descanso de los vecinos. La administración local busca consolidar un entorno seguro tanto para residentes como para los visitantes.

La colaboración ciudadana resulta fundamental para identificar las áreas con mayor necesidad de vigilancia operativa. Los vecinos trasladan sus preocupaciones directamente a los mandos policiales para coordinar mejores respuestas. Esta estrategia de proximidad fortalece el vínculo entre la comunidad y las fuerzas de seguridad.

La Policía Local seguirá vigilando el respeto a las normas de convivencia en todo el territorio municipal. El objetivo final es asegurar la tranquilidad colectiva mediante una vigilancia activa y constante. Nuevos dispositivos especiales se sumarán a las patrullas rutinarias en las próximas semanas.