La diputada del PP, Ana Vázquez, enseño un bote de espray pimienta en la sesión de control al Gobierno cuando realizaba una pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska

Informa: Redacción Informativos RTVC

Un asesor del Partido Popular ha reconocido este miércoles que ha sido él quien ha «lavado» en un baño del Congreso el espray pimienta que una diputada de su partido había mostrado en el hemiciclo, lo que ha obligado a cerrar varias dependencias de la Cámara Baja.

Fuentes del partido han explicado que ha sido la diputada, Ana Vázquez, quien le ha pedido al asesor que «limpiara» el espray, por si quedaba contenido en su interior, ya que lo iba a tocar mucha gente, y que al hacerlo han salido restos del gas.

El trabajador ha lamentado lo sucedido tras narrar lo ocurrido y dar explicaciones, después de que varias zonas de un edificio del Congreso hayan tenido que ser precintadas.

La diputada del PP, Ana Belén Vázquez abandona el hemiciclo tras ser expulsada por haber enseñado un bote de gas pimienta en su interpelación al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso. EFE/Javier Lizón

Instalaciones precintadas

Las instalaciones precintadas se encuentran en uno de los edificios de ampliación de la Cámara, en el número 36 de la Carrera de San Jerónimo, enfrente del Palacio del Congreso, donde se celebra desde las nueve de la mañana la sesión de control al Gobierno.

Los servicios de la Cámara también han precintado los baños cercanos a la sala Ernest Lluch, conocida como la de columnas, que se encuentra en el edificio de ampliación más próximo del hemiciclo.

Durante la sesión de control al Gobierno, cuando faltaban cinco minutos para las diez de la mañana, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha pedido a la diputada del PP, Ana Vázquez, que abandonara el hemiciclo por enseñar un «arma», un espray de gas pimienta, durante su pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Las citadas fuentes han explicado que el aviso del incidente se ha producido a las 10:26 horas, después de que los ujieres fueran alertados de un olor fuerte en la zona y vieran a una mujer vomitando. La mujer, que estaba de visita en el Congreso con una delegación de Mauritania, ha sido atendida por los servicios médicos de la Cámara.

Fuentes parlamentarias han confirmado que otras personas también han tenido que ser atendidas por picores en ojos y garganta.

Pasadas las once de la mañana se ha procedido también a desalojar los despachos del personal de los grupos parlamentarios Vox y Bildu, situados próximos al comedor.