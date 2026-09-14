La segunda fase del Plan Veo tendrá 23 millones de euros adicionales, con lo que el plan se ampliación contará así con 73 millones de euros. La ayuda estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026

Presentada la segunda fase del Plan Veo. Imagen de recurso Magnific

El Gobierno ha presentado y ha anunciado este lunes una ampliación del Plan Veo, que contará con 23 millones de euros adicionales para continuar facilitando el acceso a gafas y lentillas a niños, niñas y adolescentes de hasta 16 años, el plan contará así con 73 millones de euros.

El programa contempla ayudas de hasta 100 euros por persona y año para la adquisición de gafas o lentes de contacto. En el caso de las lentillas, la prestación puede cubrir tanto las unidades necesarias como el líquido de mantenimiento correspondiente a un año.

Cuando el coste del producto sea inferior a los 100 euros, la familia no tendrá que realizar ningún desembolso. Si supera esa cantidad, deberá asumir únicamente la diferencia.

Con esta ampliación, el presupuesto total destinado al Plan Veo asciende a 48 millones de euros. La ayuda estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive.

¿Quién puede beneficiarse?

Pueden acceder al programa los menores de hasta 16 años, inclusive, que tengan diagnosticado un problema de refracción y derecho a recibir atención sanitaria con cargo a fondos públicos. También pueden beneficiarse los menores de 16 años con aseguramiento privado a través de las mutualidades MUFACE, MUGEJU e ISFAS.

La solicitud debe realizarse presencialmente en una óptica adherida al Plan Veo. Las familias no pueden tramitar directamente la ayuda por internet. El establecimiento óptico se encarga de gestionar el procedimiento correspondiente.

El Ministerio de Sanidad y el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas han establecido un convenio para desarrollar el programa y facilitar la participación de los establecimientos sanitarios de óptica.

Una medida para proteger la salud visual infantil

El Gobierno justifica la puesta en marcha del Plan Veo por la importancia de garantizar una adecuada salud visual durante las primeras etapas de la vida. Según los datos que acompañan al programa, uno de cada diez menores presenta problemas de visión no corregidos por motivos económicos.

Además, se estima que un 20 % de las personas prolonga durante años el uso de sus gafas, una situación que durante la infancia puede provocar que los menores mantengan una visión deficiente en una etapa especialmente importante para su desarrollo.

Las dificultades visuales pueden repercutir en el aprendizaje, la autoestima y la vida cotidiana de los niños y adolescentes. El Ejecutivo destaca, además, que las gafas y las lentillas se encuentran entre los productos relacionados con la salud que suponen un mayor gasto para las familias y que no están cubiertos por el sistema sanitario público.

Desde diciembre de 2025

El Plan Veo nació en diciembre de 2025; desde entonces, se han adherido de 7.803 establecimientos de óptica, lo cual supone un 74,1 % del total, y 13.600 profesionales de óptica-optometría, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.

Algo más de la mitad (56,3 %) de los 454.650 beneficiarios son chicas; por edades, el grupo mayoritario es el de 12-16 años (55,1 %), seguido del de 6-11 años (39,3 %) y el de 5 años o menos (5,6 %).

Lo que más han comprado las familias con los 100 euros de ayudas son gafas con lente graduada (89,1 %), y un 12,2 % han solicitado lentillas.

El principal problema que presentan los usuarios del Plan Veo es el astigmatismo (75 %), seguido por la miopía (53,4 %) y la hipermetropía (42,7 %); problemas de refracción como la ambliopía (ojo vago), la anisometropía y el estrabismo se identificaron en alrededor de un 1 % de las personas.

La inmensa mayoría accede al plan a través del profesional de óptica-optometría (76,6 %), seguido de un oftalmólogo del sistema sanitario público (14,2 %) y del privado (9,2 %).

Por comunidades, Andalucía registra el mayor número de expedientes (91.476), seguida de Cataluña (74.834) y la Comunidad de Madrid (64.096).

Aunque si se tiene en cuenta la población de 16 años o menos residente en las comunidades, las mayores tasas de acceso al Plan Veo por 10.000 habitantes son Galicia (742,8), Castilla y León (734,0) y Castilla- La Mancha (701,0).