Vuelve a activarse el Plan Renove de Electrodomésticos a partir de este 1 de octubre, que en la primera fase del programa alcanzó los 2.751 bonos aprobados

Cartel de la segunda fase del Plan Renove de Electrodomésticos de Canarias. Imagen cedida Gobierno de Canarias

El Plan Renove de Electrodomésticos de Canarias vuelve a activarse este jueves 1 de octubre (a partir de las 9:00 horas), al incorporar otra remesa de fondos que supera los 800.000 euros, incorporando además al presupuesto los fondos que hayan quedado disponibles tras la primera convocatoria y que se destinarán íntegramente a la generación de nuevos bonos.

Según informa un comunicado, la iniciativa, puesta en marcha por el Gobierno de Canarias, a través de las Consejerías de Economía y Transición Ecológica, y gestionada por Femete y Femepa, cuenta con un sistema de seguimiento que permite conocer en cada momento los fondos comprometidos, así como las operaciones realizadas. Eso ha permitido que, tras analizar la ejecución de la primera bolsa y completar los correspondientes controles administrativos, se haya activado esta segunda remesa de bonos disponibles para la ciudadanía.

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, destacó que “con esta nueva remesa damos continuidad a una medida que facilita la renovación de los electrodomésticos, apoya al comercio canario y permite que los recursos públicos que quedan disponibles sigan llegando a nuevas familias”.

Por su parte, el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata, señaló que “facilitar la sustitución de electrodomésticos antiguos por otros más eficientes permite reducir el consumo energético de las viviendas y, al mismo tiempo, avanzar en la reducción de nuestro impacto ambiental. Esta segunda remesa nos permite seguir dando respuesta al interés que ha demostrado la ciudadanía”.

15 días naturales para canjear el bono

La primera fase del programa registró una elevada respuesta, con 24.012 personas inscritas y 2.751 bonos aprobados por un importe conjunto de 449.770 euros. Ahora, el Plan Renove repartirá otra remesa de fondos, incluidas en la partida global, de 1,6 millones de euros repartidos por cada isla.

Una vez realizadas las comprobaciones correspondientes y generado el bono, la persona beneficiaria dispone de 15 días naturales para acudir a uno de los comercios adheridos y canjearlo.

Transcurrido ese plazo sin que se haya efectuado el canje, el bono pierde su disponibilidad, y los fondos volverán a incorporarse al programa. Por este motivo, es recomendable que las personas que obtengan un bono no esperen hasta los últimos días para realizar la compra y consulten lo antes posible los establecimientos adheridos al programa para terminar con el proceso.

Documentación de la operación

Para consolidar definitivamente la ayuda, el comercio debe completar la documentación de la operación, que incluye la identificación de la persona beneficiaria, las características del electrodoméstico adquirido, la factura y la acreditación de la retirada del aparato sustituido para su correcta gestión como residuo de aparato eléctrico y electrónico (RAEE).

Toda la información del Plan está disponible en la plataforma gestion.planrenovecanarias.es. También siguen habilitados para atender a la ciudadanía los correos electrónicos femepa@planrenovecanarias.es y femete@planrenovecanarias.es, así como los teléfonos 928 977 483 / 928 977 484 / 928 296 161 (ext. 5) y 922 296 700 (ext. 1).