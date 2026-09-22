Solo 352 de los 1.135 opositores que realizaron la prueba el pasado 19 de agosto han resultado aptos para continuar en el proceso selectivo, que ofrece 180 plazas en 30 ayuntamientos

783 de los 1.135 aspirantes que se presentaron a las oposiciones unificadas para acceder a los cuerpos de Policía Local de Canarias han resultado no aptos en la prueba psicotécnica, celebrada el pasado 19 de agosto. La cifra supone casi el 70 % de los participantes en este ejercicio eliminatorio.

Imagen de archivo

Según una resolución de la Dirección General de Estudios y Formación del Gobierno de Canarias publicada este lunes, 21 de septiembre, el tribunal calificador ha declarado aptos a 352 opositores, el 31 % del total que realizó la prueba.

Dos aspirantes por plaza

La convocatoria unificada contempla 180 plazas de empleo público en las Policías Locales de 30 ayuntamientos de Canarias. La elevada cifra de aspirantes que no han superado la prueba psicotécnica reduce de forma considerable la competencia por las plazas disponibles.

Al tratarse de una prueba eliminatoria, la decisión del tribunal deja ahora 352 aspirantes para las 180 plazas convocadas, poco menos de dos candidatos por cada puesto.

Aún quedan dos pruebas eliminatorias

El proceso selectivo, sin embargo, todavía no ha terminado. Los aspirantes que han superado el psicotécnico deberán afrontar los exámenes eliminatorios de conocimientos y los reconocimientos médicos antes de concluir las oposiciones.

Por tanto, aunque la prueba psicotécnica ha reducido el número de candidatos a menos de un tercio de los que inicialmente concurrieron, los 352 aspirantes aún deberán superar las siguientes fases del proceso para optar a una de las 180 plazas ofertadas.