En estos momentos la Consejería de Educación tiene dos proyectos para mejorar la comprensión lectora y el aprendizaje de las matemáticas: proyectos Viera y Matemáticas Newton Canarias

Canarias trabaja en mejorar la comprensión lectora y matemáticas antes del informe PISA. Imagen de recurso Consejería de Educación

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, explicó este martes, durante su comparecencia en el Parlamento de Canarias, el trabajo que su departamento realiza para mejorar la comprensión lectora y el aprendizaje de las matemáticas a través de los proyectos Viera y Matemáticas Newton Canarias, dos iniciativas que apuestan por la incorporación de nuevas metodologías, la formación del profesorado y el acompañamiento a los centros educativos para mejorar los aprendizajes del alumnado.

Durante su intervención, Suárez destacó la importancia del estudio PISA como referencia para identificar aspectos educativos que deben mejorarse, si bien recordó que la Consejería dispone también de herramientas propias de diagnóstico, a través de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), que permiten detectar las dificultades del alumnado y adoptar medidas sin necesidad de esperar a los resultados de esta evaluación internacional, que se realiza cada tres años.

Precisamente, gracias a estos mecanismos de evaluación, el departamento ya había identificado las dificultades en comprensión lectora y matemáticas antes de conocer los resultados del informe, lo que permitió iniciar en abril de 2024 una planificación específica para reforzar la lectura y comenzar a estructurar, en septiembre de ese mismo año, el Proyecto Viera. En este sentido, el consejero recordó que la toma de datos de PISA se realizó en mayo de 2025, por lo que cualquier evolución posterior no queda recogida en el informe y, en todo caso, podría reflejarse en la próxima evaluación, prevista para 2028.

Comprensión lectora

En el ámbito de la comprensión lectora, el Proyecto Viera, aprender leyendo, alcanzará este curso a aproximadamente 34.000 estudiantes de 129 centros educativos de todas las islas. La iniciativa, puesta en marcha durante la presente legislatura, promueve una nueva forma de trabajar en las aulas isleñas, entendiendo la lectura como una competencia que resulta fundamental para el aprendizaje en todas las materias y etapas educativas.

Así, el proyecto parte de la premisa de que leer no consiste únicamente en comprender textos de Lengua, sino también en interpretar otras materias: comprender problemas matemáticos, analizar información científica, relacionar conocimientos o contrastar fuentes, entre otras. Para lograrlo, el proyecto impulsa la formación, la mentorización y el acompañamiento directo al profesorado, con el objetivo de incorporar la comprensión lectora al conjunto de los aprendizajes y reforzar su desarrollo desde las distintas áreas.

La metodología del Proyecto Viera ha tenido repercusión fuera de las islas, con la participación de sus equipos en encuentros educativos de ámbito estatal y la presentación de experiencias de comprensión lectora desarrolladas en centros canarios, que han permitido compartir nuevas formas de trabajar la lectura en las aulas con docentes de otras comunidades autónomas.

El trabajo en comprensión lectora se complementa asimismo con El Zurrón de las Letras, otra de las iniciativas implantadas por la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, que coordina David Pablos, y que llegará este curso a más de un centenar de centros educativos, con el objetivo de reforzar la expresión oral, la lectura y la escritura desde la etapa de Educación Infantil y los primeros cursos de Primaria.

Newton, referente nacional

Matemáticas Newton Canarias continúa ampliando su implantación durante el curso 2026/2027, en el que alcanzará los 253 centros educativos, lo que supone casi el treinta por ciento del total del archipiélago. Este crecimiento da continuidad al refuerzo del proyecto impulsado durante la presente legislatura, tanto en el número de centros participantes como en los recursos destinados a mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.

Durante el curso 2025/2026, la iniciativa contaba con la participación de 191 centros, una cifra que aumenta hasta los 253 en el presente curso, lo que supone un incremento de 62 centros en tan solo un año y refleja el creciente interés de una metodología que apuesta por la enseñanza de las matemáticas a través del conocimiento, la experimentación y la resolución de problemas.

El proyecto cuenta este curso con 41 mentores y contempla formación dentro de las propias aulas, con una frecuencia de al menos dos veces al mes, así como horas específicas para la coordinación del profesorado y el desarrollo de experiencias de docencia compartida.

A estas actuaciones se suman el uso de materiales manipulativos para favorecer el aprendizaje y la organización de talleres con las familias, con el objetivo de implicarlas en el proceso educativo y dar continuidad al aprendizaje de las matemáticas también en el hogar.

Newton pretende que los estudiantes disfruten con el aprendizaje, aceptando el error como parte indisoluble del conocimiento, además contribuyendo a reducir la ansiedad hacia la materia y favoreciendo a reducir la brecha de género.

Proyección nacional

La ampliación del proyecto ha ido acompañada de una creciente proyección nacional. Su metodología ha despertado el interés de otras comunidades autónomas, hasta convertirse en un modelo que ha comenzado a replicarse fuera del archipiélago. Durante el curso 2025/2026 se desarrollaron acciones formativas dirigidas a docentes de Cataluña, La Rioja, Ceuta y Melilla, que permitieron compartir la experiencia canaria y las estrategias de acompañamiento al profesorado.