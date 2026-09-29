La compañía Titsa mantiene, con motivo de la celebración del Plenilunio, una promoción que permite aparcar gratuitamente durante cuatro horas en el parking del Intercambiador de la capital

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa del Cabildo de Tenerife, refuerza las líneas 905, 908, 974, 122 y 232 los días 2 y 3 de octubre para acudir al Plenilunio 2025 que se celebrará en la capital tinerfeña.

Imagen Titsa

Salidas extra

La compañía añadirá salidas extras en la línea 905 (Muelle Norte-Ofra) a las 20:25 y 22:10 horas. Por su parte, la 908 (Intercambiador-Ofra-Juan XXIII-Intercambiador) tendrá más viajes a las 22:40, 23:45 y 01:00 horas, mientras que la 974 (Intercambiador-Taco-Añaza-Santa María del Mar) operará también a las 22:40, 00:00 y 01:15 horas.

Las rutas 122 (Intercambiador de Santa Cruz-Caletillas-Candelaria) y 232 (Intercambiador de Santa Cruz-Taco-El Cardonal-La Gallega) tendrán refuerzos en su horario habitual entre las 22:15 y las 01:15 horas.

Estos servicios nocturnos tienen parada en el exterior del Intercambiador, que cierra a las 23:30 horas, ubicada frente a los Juzgados.

Lineas urbanas con el centro de Sant Cruz

La compañía recuerda que durante todo el fin de semana los usuarios disponen de las líneas urbanas que conectan con el centro de Santa Cruz como son la 914, que realiza el circuito centro conectando el Intercambiador, Avenida 3 de mayo, La Salle, Méndez Núñez, El Pilar, Villalva Hervás, Plaza de España, Intercambiador; la 904, que conecta Plaza Weyler-Barrio La Salud-Cuesta Piedra, 906, para el Barrio La Salud-Intercambiador, 919, que une Barrio La Salud-Intercambiador por Barranco Santos, y la 910, que conecta San Andrés-Intercambiador.

Asimismo, también estarán disponibles las líneas nocturnas del servicio urbano capitalino: 970 (Intercambiador-San Andrés), 971 (Intercambiador-Barrio La Salud-Ofra), 972 (Intercambiador-Barrio La Salud-Cuesta Piedra), 974 (Intercambiador-Taco-Añaza-Santa María del Mar) y 975 (Intercambiador-Tincer-La Gallega).

Igualmente, la compañía recuerda también estarán disponibles las salidas nocturnas habituales de las líneas 014 y 015 (Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife-La Laguna), 104 (Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife-Puerto de la Cruz) y 711 (Intercambiador de Santa Cruz-Los Cristianos-Estación de Costa Adeje).

Parking gratis durante cuatro horas

Por otro lado, Titsa mantiene, con motivo de la celebración del Plenilunio, una promoción que permite aparcar gratuitamente durante cuatro horas en el parking del Intercambiador de la capital, con 1.421 plazas y abierto las 24 horas, al combinar su uso con la guagua o el tranvía. Para beneficiarse de este descuento, es obligatorio utilizar la guagua con la tarjeta Ten+ en cualquiera de las guaguas urbanas de Santa Cruz u otras líneas de la compañía, nada más dejar el coche en el parking.

El resto de las horas de aparcamiento tendrán el precio habitual de fin de semana, es decir, 1,5 euros/hora.

Toda la información puede consultarse en la página web www.titsa.com, en el teléfono de atención de Titsa 922.53.13.00, ó a través de las redes sociales de la compañía.