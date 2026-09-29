Los afectados del incendio en Arona, de 26 y 24 años, sufrieron intoxicación por inhalación de humo y fueron trasladados al Hospital Quirón Costa Adeje

Dos heridos moderados tras un incendio en un restaurante de Arona. Europa Press

Dos hombres, de 26 y 24 años, resultaron afectados de carácter moderado este lunes tras declararse un incendio en la cocina de un restaurante situado en un centro comercial de Arona, en Tenerife. El suceso ocurrió sobre las 20:14 horas en la calle Francisco Andrade Fumero.

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife acudieron al lugar y extinguieron las llamas, además de ventilar el establecimiento.

Afectados por intoxicación por inhalación de humo

El Servicio de Urgencias Canario atendió a los dos afectados por intoxicación por inhalación de humo. Tras recibir asistencia, ambos fueron trasladados al Hospital Quirón Costa Adeje.

En el dispositivo también participaron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que colaboraron con los servicios de emergencia y realizaron los informes correspondientes sobre el incendio.