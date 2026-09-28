La Laguna adjudica la rehabilitación de El Cardonal

El proyecto contempla la renovación integral de 49 bloques y la regeneración urbana del entorno, con una inversión total de 25 millones y una aportación municipal superior al 50%

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios (MUVISA), ha adjudicado este lunes el contrato para ejecutar el Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) de El Cardonal. Está considerado el mayor proyecto de rehabilitación residencial de Canarias. La actuación cuenta con financiación de los fondos europeos Next Generation EU, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento, que aporta más del 50% de la inversión total.

Imagen de archivo. Ayuntamiento de La Laguna

El proyecto se divide en cinco lotes. Los cuatro primeros, correspondientes a la rehabilitación integral de 49 bloques de viviendas, han sido adjudicados a Construplan, Construcciones y Planificación S.L.U., mientras que Probisa Vías y Obras S.L.U. ejecutará el lote 5, dedicado a la regeneración urbana del entorno.

Tras la adjudicación, se abre un plazo de 15 días hábiles para formalizar los contratos, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público.

Obras con inicio previsto antes de final de año

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, considera que “el ERRP El Cardonal representa un paso decisivo en la estrategia municipal de rehabilitación residencial y mejora urbana que estamos desarrollando en La Laguna. La adjudicación de estas obras confirma que el esfuerzo coordinado entre administraciones y el compromiso del Ayuntamiento con la calidad de vida de nuestros barrios está dando resultados concretos”.

“Se trata”, añade Gutiérrez, “de una intervención de gran envergadura, que permitirá renovar completamente 49 bloques y el entorno urbano del barrio. Nuestro objetivo es que la intervención pueda comenzar cuanto antes y que los vecinos dispongan de información clara y acompañamiento durante todo el proceso”.

El alcalde subraya que “El Cardonal es un barrio emblemático de La Laguna y esta actuación permitirá mejorar sus edificios, su entorno y las condiciones de habitabilidad de cientos de familias”.

El concejal de Vivienda, Adolfo Cordobés, explica que la adjudicación “culmina un proceso complejo que ha requerido un gran esfuerzo técnico, actualización de precios, coordinación interadministrativa y una prórroga justificada del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para asegurar los plazos de ejecución de este proyecto, pero que han sido necesarios para asegurar que la rehabilitación pueda ejecutarse con garantías y sin trasladar sobrecostes a las familias”.

Cordobés señala que “el Ayuntamiento ha asumido un esfuerzo económico muy significativo para proteger a los propietarios” y anuncia que, “con esta adjudicación, esperamos que las obras puedan iniciarse antes del 31 de diciembre de 2026 y ejecutarse dentro de los plazos establecidos”.

Imagen de archivo. Ayuntamiento de La Laguna

Rehabilitación integral de 49 bloques

El consejero delegado de MUVISA, Domingo Galván, destaca la complejidad técnica de una actuación que incluye trabajos estructurales, mejoras de eficiencia energética, renovación de instalaciones, retirada de elementos con amianto, impermeabilización de cubiertas, sustitución de carpinterías y mejoras de accesibilidad, además de la regeneración urbana integral del entorno.

La división en cinco lotes permitirá, según Galván, una ejecución ordenada y eficiente de las diferentes actuaciones.

El coste final de adjudicación asciende a 18.653.221,27 euros, 1,7 millones menos que los 20,4 millones de euros del presupuesto base de licitación. La reducción alcanza el 8,75%.

El Ayuntamiento aporta más de la mitad de la inversión

El presupuesto total del ERRP asciende a 25.090.583,42 euros. Una cantidad que incluye la redacción de proyectos, las actualizaciones de precios, la ejecución de las obras y el funcionamiento de la oficina específica de atención ciudadana en el barrio.

El Ayuntamiento de La Laguna aporta 12.943.651,12 euros, más del 50% del presupuesto total. Igualmente, asume íntegramente los 3.911.143 euros correspondientes al incremento derivado de la actualización de precios. El objetivo es garantizar la viabilidad del proyecto y evitar sobrecostes para los propietarios. Los fondos europeos y el Cabildo completan la financiación pública.

La aportación de los vecinos queda fijada en 173.632,50 euros para las 438 viviendas incluidas en el ERRP. Una cantidad que representa el 0,69% del presupuesto final. En los casos declarados vulnerables, esta aportación puede ser inferior o incluso nula.

Un barrio de más de 50 años

Las viviendas incluidas en la actuación son de titularidad privada y forman parte de una urbanización con más de 50 años de antigüedad. Por ello, se requiere una intervención integral para mantener unas condiciones adecuadas de seguridad y habitabilidad.

La adjudicación llega después de un procedimiento de licitación abierto y sujeto a regulación armonizada. Este procedimiento fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 31 de julio de 2026 y en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 2 de agosto de 2026.

Una estrategia que se extiende a otros barrios

El ERRP El Cardonal forma parte de una estrategia municipal más amplia de rehabilitación residencial y regeneración urbana. Incluye distintos ARRU en urbanizaciones de más de medio siglo de antigüedad como La Verdellada, Padre Anchieta, Princesa Yballa–La Florida y San Luis Gonzaga.

Aunque las viviendas son de titularidad privada, el Ayuntamiento y MUVISA asumen la inversión municipal y la gestión de los expedientes, la redacción de proyectos, las licitaciones, la dirección técnica de las obras y la coordinación con las administraciones cofinanciadoras.

Las licitaciones que quedaron desiertas en los últimos años por la desactualización de los precios estatales han obligado al municipio a actualizar los presupuestos con financiación propia. El objetivo es evitar que los sobrecostes recaigan sobre los propietarios.

Entre las próximas actuaciones figuran la nueva licitación de los lotes 2 y 3 del ARRU Padre Anchieta. También, la continuidad del ARRU Princesa Yballa–La Florida tras la modificación del proyecto para permitir la permanencia de los residentes y la preparación de nuevas fases de rehabilitación en otros barrios vulnerables.

Las Chumberas encara su recta final

El Ayuntamiento también avanza en la Actuación Singular de Las Chumberas Fase I, que afronta su recta final con los remates de los nuevos edificios, las obras de urbanización y los trámites administrativos pendientes.

Las plataformas asociativas y los vecinos y vecinas del barrio han recibido recientemente información sobre el desarrollo de estas actuaciones en sendas reuniones. El proyecto cuenta con la participación del Ministerio de Vivienda, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna. Se desarrolla mediante un convenio interadministrativo y una Comisión de Seguimiento.

Con la adjudicación del ERRP El Cardonal, La Laguna continúa su estrategia de rehabilitación residencial, eficiencia energética y regeneración urbana. La intervención afecta a 49 bloques y 438 viviendas.