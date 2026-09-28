La Guardia Civil rescata a una mujer en la costa de Güímar

Varios agentes se introdujeron en el agua para auxiliarla después de localizarla en la zona exterior del espigón, en unas condiciones de baja visibilidad y oleaje

Agentes de la Guardia Civil del Puesto de Güímar, del Puesto Principal de Candelaria y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) rescataron a una mujer durante la madrugada del pasado 24 de septiembre.

Vehículo de la Guardia Civil. Imagen de recurso Europa Press

Los agentes recibieron el aviso a través de la Central Operativa de Servicios (COS), después de que un hombre comunicara que su mujer había desaparecido y alertara a los servicios de emergencia ante el desconocimiento de su paradero.

Las patrullas de servicio pusieron en marcha un dispositivo de búsqueda por distintas zonas del municipio de Güímar. Después de realizar varias batidas, los agentes localizaron a la mujer en el mar, en la zona exterior del espigón.

Auxilio en el agua

La búsqueda se desarrolló durante la noche, con baja visibilidad y oleaje, unas condiciones que dificultaron tanto la localización de la mujer como el acceso hasta ella.

Ante esta situación, varios agentes se introdujeron en el agua para auxiliarla. Los efectivos mantuvieron la comunicación con la mujer durante la intervención hasta conseguir tranquilizarla y ponerla a salvo.

Una vez que consiguieron ayudarla a salir del agua, los servicios sanitarios la asistieron en el lugar y posteriormente la trasladaron a un hospital para su valoración.