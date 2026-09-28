El 76 % de quienes participaron en la encuesta oficial eligió trasladarla al sábado por la tarde, una opción que también obtuvo un respaldo mayoritario en los sondeos no oficiales realizados en redes sociales

El Ayuntamiento de El Rosario ha concluido el proceso participativo abierto para decidir el día y horario de celebración de la Romería de La Esperanza, después de que este año se trasladara por primera vez a la tarde debido a la ola de calor que afectaba a Tenerife durante los primeros días de agosto.

Imagen de archivo de la Romería de La Esperanza 2026. Ayuntamiento de El Rosario

La ciudadanía se ha pronunciado mayoritariamente a favor de mantener el formato vespertino y celebrar la romería el sábado por la tarde anterior al primer domingo de agosto. En total, el proceso registró más de 600 pronunciamientos.

De las 255 personas que participaron en la encuesta oficial habilitada por el Ayuntamiento, 194, el 76,08 %, escogieron la opción del sábado por la tarde. Otras 37 personas, el 14,51 %, optaron por la tarde del primer domingo de agosto, mientras que 24, el 9,41 %, eligieron mantener el horario tradicional de la mañana del primer domingo de agosto.

Los sondeos en redes también reflejan el respaldo al sábado

Al margen de la consulta municipal, alrededor de 350 personas participaron en encuestas no oficiales realizadas en redes sociales, que también reflejaron un respaldo mayoritario al traslado de la romería al sábado. Algunos de estos sondeos alcanzaron picos del 89 %.

El Ayuntamiento señala que estos sondeos no forman parte del resultado oficial del proceso participativo, aunque considera que, una vez conocidos los resultados, consolidan el sentir mayoritario de la ciudadanía.

El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, destaca que el resultado supone “un pronunciamiento claro de nuestros vecinos y vecinas sobre una cuestión que afecta directamente a una de las tradiciones más importantes y representativas de La Esperanza y de todo el municipio”.

Gil recuerda que “este proceso participativo nació precisamente de la necesidad de escuchar al pueblo después de que este año tuviéramos que modificar el horario de la romería debido a la ola de calor. La experiencia fue muy positiva y, ante las distintas opiniones que surgieron, entendimos que no debía ser el Ayuntamiento quien decidiera por su cuenta, sino que tenía que ser la ciudadanía la que tuviera la última palabra”.

El Ayuntamiento hablará ahora con el Obispado

El alcalde agradece “la implicación de todas las personas que han participado, tanto a través de la encuesta oficial como trasladando su opinión durante estos meses”, y recalca que “lo importante era abrir un debate y permitir que los vecinos y vecinas pudieran decidir sobre el futuro de una celebración que nos pertenece a todos los rosarieros”.

Conocido el resultado, el Ayuntamiento de El Rosario iniciará las conversaciones con el Obispado de Tenerife para solicitar que la procesión de Nuestra Señora de La Esperanza vuelva a celebrarse el domingo por la noche, recuperando así el horario que tenía históricamente.

“Ahora comienza otra parte del proceso. La romería es una celebración organizada por el Ayuntamiento, pero la procesión tiene un carácter religioso y, por tanto, debemos hablar con el Obispado y solicitar formalmente ese cambio de horario”, explica Escolástico Gil.

Una consulta con tres alternativas

La encuesta oficial permaneció abierta del 14 al 27 de septiembre a través del portal municipal de participación ciudadana. Las personas participantes podían escoger, mediante una única respuesta, entre tres alternativas: sábado por la tarde, domingo por la tarde o domingo por la mañana, manteniendo el formato tradicional.

Además, el Ayuntamiento habilitó puntos de participación presencial en la Casa de la Cultura de El Rosario y en la Casa de la Juventud de El Chorrillo, con el objetivo de facilitar la participación de aquellas personas que no dispusieran de medios telemáticos.