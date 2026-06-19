El Gobierno central aprueba el 93 % de las solicitudes de arraigo tramitadas en el archipiélago canario

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se reunió este viernes en Tías con colectivos migrantes para revisar el proceso de regularización en el país. El encuentro en Lanzarote permitió escuchar las demandas de las asociaciones sobre los trámites de arraigo. La iniciativa busca consolidar los derechos de los ciudadanos extranjeros que trabajan en España.

El ministro Ángel Víctor Torres aborda en Tías el proceso de regularización de personas migrantes / Gobierno de España

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática impulsa este proceso para terminar con las situaciones irregulares. Por este motivo, el Gobierno central activó un plan especial de contratación en las delegaciones gubernamentales. Esta medida agiliza la gestión de los expedientes de arraigo en todo el territorio nacional.

Balance de los expedientes de arraigo

Hasta el momento, las oficinas estatales han recibido 150.500 peticiones de regularización en todo el país. Los funcionarios ya han tramitado 135.000 de estas solicitudes. El Ejecutivo central ha concedido el 91 % de los casos evaluados en España.

En el archipiélago, las delegaciones han resuelto un total de 5.200 expedientes de arraigo. De esa cifra total, el Estado aprobó el 93 % de las solicitudes canarias. Lanzarote tramitó 1.358 peticiones y registró un 94 % de concesiones positivas.

Respecto a las nacionalidades en Las Palmas, Colombia lidera los datos con el 46 % de las solicitudes. Marruecos ocupa el segundo lugar con un 15 % de los expedientes presentados. Cuba, Honduras y Argentina siguen en la lista con porcentajes menores.

Acercamiento de la administración local

Ángel Víctor Torres también visitó el municipio lanzaroteño de Haría durante su viaje oficial. El ministro mantuvo un encuentro con el alcalde de la localidad, Alfredo Villalba. Ambos dirigentes evaluaron el desarrollo del programa estatal ‘La Administración cerca de ti’.

Este plan específico traslada a los funcionarios públicos hasta los municipios con menor población. El Ministerio busca facilitar el acceso a la Administración General del Estado a todos los ciudadanos. La iniciativa garantiza la igualdad de servicios sin importar el lugar de residencia.

Las islas acumulan 600 sesiones informativas y de tramitación desde el inicio del proyecto de proximidad. Lanzarote suma 57 jornadas de este plan de acercamiento institucional. El municipio de Haría ya ha celebrado dos sesiones tras su adhesión al convenio estatal.