El Boeing 767-300 chocó contra varios vehículos y se incendió tras salirse de la pista en el aeropuerto de Miami; por el momento se desconoce el número de heridos

Vista de un avión de carga de Amazon Prime Air que, según funcionarios aeroportuarios, se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Miami, Florida (EE. UU.), el 6 de septiembre de 2026. REUTERS/Marco Bello

Un avión de carga de Prime Air, la compañía de transporte de Amazon, se ha estrellado este domingo tras salirse de la pista al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami.

El vuelo 7598, operado con un Boeing 767-300, había despegado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, en Puerto Rico, y sufrió el accidente alrededor de las 14.00 horas, según ha informado la Administración Federal de Aviación (FAA).

La aeronave chocó contra varios vehículos y posteriormente se incendió, provocando intensas llamas y una gran columna de humo.

Se suspenden temporalmente los despegues y aterrizajes

Más de 60 unidades del Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade se han desplazado hasta el lugar para extinguir el fuego y atender a los posibles heridos. Por el momento, las autoridades no han informado de cuántas personas han resultado afectadas.

El aeropuerto de Miami ha informado de que el avión ha quedado inmovilizado en el extremo noreste de las instalaciones y que todas las pistas y calles de rodaje permanecen cerradas.

Como consecuencia, se han suspendido temporalmente todos los despegues y aterrizajes. Imágenes difundidas en redes sociales muestran la aeronave junto a una carretera, rodeada de humo y con una gran llamarada tras el accidente.