Un hombre herido grave en una explosión en Santa Lucía de Tirajana

Una explosión dentro de una vivienda provocó un incendio que ha provocado heridas graves a un hombre de 45 años que se encontraba dentro
Esta tarde se ha prducido un grave suceso en Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria, cuando sobre las cuatro de la tarde se produjo una fuerte explisión. Fue en un vivienda en el barrio de Orilla Baja.
Los propios vecinos intentaron sofocar el fuego, pero fue imposible conseguirlo hasta que llegaron los bomberos. De su interior fue rescatado un hombre de 45 años con heridad graves causadas por quemaduras. Lo trasladaron inmediatamente al Hospital Insular.
Aún se desconocen las causas de la explisión, por lo que se está investigando qué pudo ocurrir.