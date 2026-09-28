Unicaja vs La Laguna Tenerife | J2 Liga Endesa 26-27

Unicaja vs La Laguna Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 3 de octubre. Partido correspondiente a la J2 de la Liga Endesa. Se puede seguir la información en directo en rtvc.es

Unicaja y La Laguna Tenerife se enfrentan este sábado 3 de octubre, a partir de las 18:30 (hora canaria) en el Palacio de Deportes Martín Carpena. Partido correspondiente a la jornada 2 de la Liga Endesa.

Unicaja vs La Laguna Tenerife | J2 Liga Endesa

El equipo tinerfeño se encuentra en la 11ª posición de la clasificación mientras que el conjunto andaluz es 12º en la liga nacional. El CB Canarias perdió en la jornada 1 en casa ante el Casademont Zaragoza. Por su parte, el equipo malagueño llega al encuentro tras perder ante el Real Madrid en la Liga.

Posiciones en la clasificación de Unicaja y La Laguna Tenerife

En la clasificación, La Laguna Tenerife se encuentra en undécima posición. En cambio, el Unicaja ocupa la duodécima posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre Unicaja y La Laguna Tenerife

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos, La Laguna Tenerife ha ganado dos de los cinco.

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