La Laguna Tenerife vs Casademont Zaragoza | J1 Liga Endesa 26-27

La Laguna Tenerife vs Casademont Zaragoza. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 27 de septiembre. Partido correspondiente a la J1 de la Liga Endesa. Se puede seguir la información en directo en rtvc.es

La Laguna Tenerife y Casademont Zaragoza se enfrentan este domingo 27 de septiembre, a partir de las 12:00 (hora canaria) en el Pabellón Santiago Martín los Deportes de Murcia. Partido correspondiente a la jornada 1 de la Liga Endesa.

La Laguna Tenerife vs Casademont Zaragoza | J1 Liga Endesa

Posiciones en la clasificación de La Laguna Tenerife y Casademont Zaragoza

Últimos enfrentamientos H2H entre La Laguna Tenerife y Casademont Zaragoza

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos, La Laguna Tenerife ha ganado todos.

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