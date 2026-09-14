La Laguna Tenerife vs Bilbao Basket. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 20 de septiembre. Partido correspondiente a un amistoso de pretemporada. Se puede seguir en directo en rtvc.es

La Laguna Tenerife y Bilbao Basket se enfrentan este domingo 20 de septiembre, a partir de las 12:00 (hora canaria) en el Pabellón Santiago Martín. Partido correspondiente a un amistoso de pretemporada.

La Laguna Tenerife vs Bilbao Basket | Pretemporada 26-27

La Laguna Tenerife afronta este domingo 20 de septiembre su último amistoso de pretemporada ante el Bilbao Basket, en una cita que permitirá al conjunto tinerfeño poner a prueba su evolución antes del comienzo de la competición oficial. El encuentro se disputará a partir de las 12:00 horas (hora canaria) en el Pabellón Santiago Martín.

La cita supondrá la última prueba del equipo dirigido por Jaka Lakovic antes de arrancar la temporada 2026/27, por lo que el duelo ante el conjunto vasco servirá para seguir ajustando los diferentes aspectos del juego y terminar de afinar la puesta a punto de la plantilla.

El conjunto aurinegro llega a esta recta final de la preparación después de haber disputado varios encuentros exigentes durante la pretemporada, entre ellos sus compromisos en el XV Torneo Costa del Sol ante Unicaja y Real Madrid, dos pruebas de alto nivel antes de afrontar este último test en casa.

Además del componente deportivo, el encuentro tendrá un carácter especial al tratarse de la presentación del equipo tinerfeño ante su afición en el Santiago Martín, apenas una semana antes del inicio de una nueva campaña en la Liga Endesa y la EuroCup.

Dónde se puede ver el partido de pretemporada