CB Gran Canaria vs Caja 87. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este miércoles 16 de septiembre. Partido correspondiente a un amistoso de pretemporada. Se puede seguir en directo en rtvc.es

CB Gran Canaria y Caja 87 se enfrentan este miércoles 16 de septiembre, a partir de las 19:00 (hora canaria) en el Gran Canaria Arena. Partido correspondiente a un amistoso de pretemporada.

CB Gran Canaria vs Caja 87 | Pretemporada 26-27 / CB Gran Canaria

El CB Gran Canaria afronta este miércoles 16 de septiembre, a partir de las 19:00 horas, su partido de presentación ante su afición. El conjunto dirigido por Bruno Savignani recibirá en el Gran Canaria Arena al Insolac Caja 87, en un encuentro que servirá como una nueva prueba dentro de la preparación amarilla de cara al próximo curso.

El duelo ante el conjunto sevillano será la cuarta prueba amistosa de la pretemporada para el Gran Canaria, que continúa avanzando en su puesta a punto antes del inicio de la competición oficial. Antes, el conjunto claretiano ha visitado La Laguna en un partido a puerta cerrada y ha disputado encuentros a domicilio en Fuenlabrada y Burgos, ante el Tizona.

Un rival con sabor histórico

El encuentro supondrá también una buena oportunidad para que el Gran Canaria siga ajustando conceptos y aumentando el ritmo competitivo ante un rival que este curso competirá en Primera FEB.

El Insolac Caja 87 afronta su estreno esta temporada en el segundo nivel del baloncesto español, aunque lo hace recogiendo el espíritu y la esencia del histórico Baloncesto Sevilla, club fundado en 1987 y que durante años compitió al máximo nivel nacional bajo la denominación de Caja San Fernando.

Para el conjunto de Bruno Savignani, el partido permitirá seguir comprobando la evolución de una plantilla que encara una nueva etapa de preparación. El objetivo será continuar creciendo como equipo, corregir errores y llegar en las mejores condiciones posibles al comienzo de la temporada.

Una presentación con carácter solidario

El choque tendrá además un componente solidario. La entrada será gratuita para los abonados y tendrá un precio de cinco euros para los no abonados, mientras que toda la recaudación de taquilla se destinará a la Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación, ONG canaria que trabaja desde 1984 en acciones relacionadas con la prevención y erradicación de la violencia machista.

El partido cuenta además con la ayuda logística y operativa de Sholeo Lodges, una de las marcas de Canarian Hospitality, gestora hotelera nacida en Canarias y especializada en el segmento vacacional, con vocación de expansión a diferentes destinos y marcas comerciales.

El encuentro también será emitido por Televisión Canaria, dentro de su apuesta por acercar el deporte canario a los aficionados.

Dónde se puede ver el partido de pretemporada