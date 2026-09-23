Zapatero comunica al juez que las joyas son un regalo del rey de Arabia Saudí de 2007

José Luis Rodríguez ha justificado la procedencia de las joyas halladas en una caja fuerte de su despacho como un regalo del rey de Arabia Saudí en 2007 que aceptó por «deferencia»

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha remitido un escrito al juez en el que informa de que las joyas que se hallaron en una caja fuerte de su despacho son un regalo del rey de Arabia Saudí de 2007 que aceptó por «deferencia», y pide que reclame cooperación internacional al país para acreditarlo.

Imagen: José Luis Rodríguez Zapatero / EFE

El exlíder del PSOE ha enviado un escrito al juez José Luis Calama, al que ha tenido acceso EFE, en la que explica que tres juegos de joyas de la sesenta piezas incautadas fueron un obsequio del rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, ya fallecido, que éste le entregó en el Palacio de la Moncloa en junio de 2017, en el viaje oficial que el monarca hizo a España los días 18 y 19 de ese mes.

En concreto se trata de tres conjuntos de joyas formados por collar, pulsera, sortija y pendientes y diferenciados por las gemas -rubı́es, esmeraldas y zafiros– que según la defensa de Zapatero superan el 90 % del valor de las joyas halladas en su oficina y que el expresidente aceptó, según su versión, por deferencia y guardó junto a joyas de origen familiar y otros regalos de amigos «sin uso ni destino alguno, y sin conciencia de su valor material».

Valor menor al calculado

En su escrito, Zapatero insiste en que las joyas tienen un valor menor al calculado por la joyería Ansorena, de 1,3 millones de euros, y su defensa se excusa por no haber ofrecido en un plazo más breve explicación sobre el origen de las joyas, lo que achaca a los 19 años transcurridos desde el regalo.

El expresidente del Gobierno, que por el hallazgo de las joyas de su despacho está investigado por un presunto delito fiscal y otro de contrabando, ha presentado este escrito después de que el juez Calama fijase un plazo de tres días para que aportase documentación al respecto, para lo que Zapatero pide remitir una comisión rogatoria a Arabia Saudí.