El juez José Luis Calama ha citado para el 30 de noviembre a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero para que declaren como investigadas en el caso Plus Ultra

Una de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero enuna imagen de archivo. EFE/Fernando Villar

El juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha citado a declarar como investigadas el próximo 30 de noviembre a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero y ha solicitado un informe pericial gemológico y joyero a la joyería Yanes de las piezas incautadas en el registro del despacho del expresidente del Gobierno el pasado 19 de mayo.

En una providencia, hecha pública este lunes, el magistrado de la Audiencia Nacional cita a Laura y a Alba Rodríguez Espinosa para que declaren en calidad de investigadas el 30 de noviembre, la primera a las 9 horas y la segunda a las 12.

Calama cita también a declarar como testigos, el próximo 19 de noviembre, a José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de SEPI, y a Félix Martín, exdirector financiero de Plus Ultra.

La citación de Partearroyo se produce después de que el expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola admitiera ante el juez, el pasado 7 de septiembre, que mantuvo contactos con él para la obtención del préstamo de 53 millones a la aerolínea. Asumió además que de esa cantidad pagó el 1 % al «grupo Zapatero», si bien insistió en que la compañía cumplía los requisitos para conseguir esa ayuda.

Las hijas están imputadas desde el 18 de junio

En cuanto a las hijas de Zapatero, el magistrado acordó su imputación el pasado 18 de junio junto a la secretaria del expresidente del Gobierno Gertrudis Alcázar.

Fundamentó la imputación de las hijas en los indicios relativos al papel, presuntamente «instrumental», que habría jugado la empresa de estas, What the Fav, en la presunta trama.

Según, señaló Calama en dicho auto hay «indicios sólidos, plurales y convergentes» de que esta empresa es «un elemento finalista y funcional» en la trama: «No desarrolla una actividad empresarial ordinaria, sino que actúa como vehículo instrumental para la generación de facturación ‘ad hoc’, la redistribución de fondos y la dotación de cobertura formal a operaciones económicas vinculadas al entramado».

What the Fav, cuya sede fue registrada el pasado 18 mayo, recibió 239.755 euros de Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero. El expresidente defendió la legalidad de la actividad de sus hijas y argumentó que hacían trabajos de ‘marketing’.

Respecto a su citación como investigadas, Calama precisó que la imputación no exige que haya «un cuadro probatorio cerrado», sino solo que concurran indicios, y que, en este caso, es la única vía compatible con las garantías constitucionales, porque citarlas como testigos generaría un riesgo para ellas «al obligarlas a declarar bajo veracidad sobre hechos que, en un estadio posterior, podrían serles atribuidos en calidad de partícipes o responsables por su condición de administradoras de una sociedad».

El asunto de las joyas

Sobre el asunto de las joyas, de cuyo origen Zapatero se comprometió a dar información en unos diez días cuando declaró el 17 de junio, el instructor comunica ahora a su defensa que en el plazo de 3 días puede aportar al órgano judicial toda la documentación que tenga en su poder al respecto.

Encarga además un informe pericial a Yanes sobre distintos extremos de las piezas intervenidas, como la posible identificación del área geográfica de creación, la identificación de los metales preciosos, su valor de reposición actual y del conjunto del lote, así como su antigüedad, entre otros extremos. En un primer análisis pericial, la histórica joyería Ansorena tasó las joyas en 1,3 millones de euros.

La resolución acuerda asimismo dar traslado a la joyería Yanes de los seis dictámenes gemológicos realizados por el Instituto Gemológico Español el pasado mes de junio sobre las piezas de joyería incautadas.