Peramato ha incluido lo que ocurre en Ceuta en su discurso en el acto de apertura del Año Judicial que ha presidido el rey

El rey Felipe VI, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, durante el acto de apertura del Año Judicial, en el Tribunal Supremo este jueves.-EFE/ J.J.Guillén.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha destacado este jueves «la necesidad de preservar el principio de legalidad y el retorno a una situación de plena seguridad y normalidad» en Ceuta tras la crisis migratoria acontecida el pasado 30 de julio con la llegada de miles de personas.

Peramato se ha pronunciado así en su discurso con motivo del acto de apertura del Año Judicial, que preside el rey, ante las más altas autoridades del Estado. También ante miembros del Gobierno encabezados por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños o la alta magistratura del país. Además de responsables políticos como el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.

La fiscal general ha trasladado un mensaje de «reconocimiento y solidaridad a la ciudadanía de Ceuta», que «ha afrontado y continúa haciendo frente a situaciones especialmente complejas con serenidad, responsabilidad y con cercanía a las personas migrantes en condiciones de especial vulnerabilidad», con «la necesidad de preservar el principio de legalidad y la necesidad del retorno a una situación de plena seguridad y normalidad».

Acusaciones a jueces

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha considerado de «extraordinaria gravedad» acusar a los jueces de actuar por razones políticas, una imputación que «puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva» y que «compromete el Estado de derecho».

Perelló se ha pronunciado así en su discurso con motivo del acto de apertura del Año Judicial. En su intervención, ha lamentado «las acusaciones expresas generalizadas de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por las razones jurídicas que expresan sus resoluciones», lo que supone «una imputación de extraordinaria gravedad, que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva».