El hallazgo de estas joyas el pasado 19 de mayo ha motivado que el juez Calama amplíe su investigación contra Zapatero y le atribuya ahora posibles delitos fiscal

Un collar de 278.000 euros, de oro blanco, diamantes y dos esmeraldas, es la pieza de joyería de mayor valor incautada al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que en una caja fuerte guardaba casi ochenta piezas, algunas de oro, zafiros o rubíes que juntas alcanzan un valor de 1.323.915 euros.

La valoración de estas piedras preciosas la ha hecho la joyería Ansorena, a petición del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, en colaboración con el Instituto Gemológico Español, encargado de analizar rubíes, esmeraldas y zafiros.

Zafiros originales

El collar de más valor es de oro blanco de 18 kilates, pesa 82 gramos, tiene dos esmeraldas naturales originales de Zambia y está cuajado de diamantes, según señala el informe de Ansorena aportado a la causa, al que ha tenido acceso EFE este viernes.

También es de oro blanco otro collar con un valor de 220.000 euros, que tiene trece zafiros originales de Tailandia, junto a diamantes que forman «un delicado diseño vegetal calado», según indica esta joyería, que desde su apertura en el siglo XIX ha surtido a la casa real española.

Valor de los diamantes

Cinco rubíes en cascada tiene otro collar de diamantes valorado en 155.000 euros, una pulsera de oro blanco con tres esmeraldas y diamantes vale 95.000 euros, mientras que una sortija tipo cocktail con una esmeralda central de Zambia y diamantes asciende a 85.000 euros y 80.000 euros es el valor de otra pulsera más de oro blanco con zafiros y diamantes.

Pendientes largos de oro y esmeraldas, otros de zafiros y diamantes y un tercer conjunto con rubíes completan, con valores de 80.000, 70.000 y 60.000 euros, respectivamente, el plantel de las joyas y piedras preciosas de mayor valor.

Sagrada familia

En la caja fuerte también había piezas con un valor mucho menor, como un collar de aventurina verde de 4.000 euros o una cruz de la Sagrada Familia de plata que vale 50 euros, perlas de imitación, sin valor alguno, y otras reales, como una procedente de Australia, elemento central de una sortija de oro blanco cuyo valor es de 6.000 euros.

En cuanto a los relojes incautados, hay uno de señora de oro, de Pierre Balmain, valorado en 6.000 euros, otro de Omega de 3.000 o uno de bolsillo tasado en 3.000 euros, mientras que otros se mueven en una horquilla de 150 a 50 euros.

Joyería Ansorena

La tasación de la histórica joyería Ansorena, realizada el 8 y 9 de junio, trató de estimar el «valor de reposición» de las joyas, es decir, su valor «en el mercado primario, impuestos incluidos», aunque precisa que los «márgenes comerciales de cada establecimiento» pueden ofrecer diferencias.

La Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha remitido un informe al juzgado para documentar las distintas fases de custodia y garantizar su trazabilidad, en el que informa de que, tras un análisis preliminar, los peritos comunicaron la necesidad de someter algunos efectos a «un análisis técnico especializado».

Tras la preceptiva autorización del juez, los agentes llevaron varias joyas al Instituto Gemológico Español (IGE) para que hiciese un «dictamen sobre gema montada» de tres pulseras, dos pendientes y una sortija, que concluyó que algunas de estas joyas tenían rubíes, zafiro compatible con yacimientos de Tailandia y esmeralda con «origen compatible con los yacimientos de Zambia».

El hallazgo de estas joyas el pasado 19 de mayo ha motivado que el juez Calama amplíe su investigación contra Zapatero y le atribuya ahora posibles delitos fiscal y de contrabando, por los que ha abierto una pieza separada contra el expresidente que está citado a declarar el 17 y 18 de junio.