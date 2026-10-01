La Laguna Tenerife se rehizo del tropiezo liguero y venció tras un contundente encuentro en su estreno en la Copa Europa ante un Turk Telekom que no pudo imponerse en ningún momento a su dominio (82-75)

La Laguna Tenerife entra en la Copa Europa con buen pie. Nada que ver el estreno en Europa de La Laguna Tenerife con el vivido hace escasos días, en este mismo escenario, en la Liga Endesa, con un equipo mucho más agresivo y acertado que obligó a Turk Telekom a sacar su mejor versión para no perder el hilo del partido y que no se les escapara desde el inicio, ya que los de Lakovic no querían repetir la desconexión que se vio ante Casademont Zaragoza.

82-75. La Laguna se estrena en la Copa Europa con victoria ante Turk Telekom

Arrancaron con un triple

El primer cuarto arrancó con un triple de Van Beck que auguraba lo que sería el primer tiempo en esta nueva etapa aurinegra en la Copa Europa, con un ritmo más fluido en ataque y con la característica defensa agresiva que quiere implantar el técnico esloveno en el equipo canario, dinámica que mantuvieron durante todo el cuarto, sobreponiéndose a un Turk Telekom que no supo aguantar el arreón local, hasta el punto de verse diez abajo a menos de un minuto del final de los primeros diez minutos, que terminó en un 24-17.

En el segundo, los turcos apretaron y aprovecharon un momento de desajustes en la defensa canarista, que se llenó de faltas en un lapso muy corto de tiempo y esto le vino muy bien a los visitantes, que recortaron distancias y pasaron de ir siete abajo a remontar el encuentro y ponerse uno arriba (26-27) y alargar este buen momento hasta la mitad de este choque.

Los de Lakovic respondieron duramente con dos tiros libres de Fitipaldo para volver a marcar distancia (35-32) y restablecer la calma en el Santiago Martín para disputar con mayor comodidad los 96 segundos que restaban del crono para marcharse al descanso, al que finalmente consiguieron retirarse con un 44-37.

82-75. La Laguna se estrena en la Copa Europa con victoria ante Turk Telekom

Más agresivos en la segunda parte

El Tenerife se encontraba en buena forma, pero en Ismael Bako salió con otros planes después del medio tiempo, con un arranque estelar que motivó a los suyos a ser más agresivos en defensa para impedir las canastas fáciles de los locales y poder contragolpear con mayor efectividad, como consiguieron hacer, precisamente, de la mano de Bako, que en apenas cuatro minutos firmó diez puntos para igualar el encuentro a 49.

A partir de ahí, los laguneros tomaron de nuevo las riendas del partido para no volver a soltarlas en lo que restó de este, llegando a implantar una ventaja de diez puntos nuevamente (63-53) a falta de minuto y medio para cerrar el tercer cuarto, que elevaron a 15 en el inicio del último, que fue uno de los más intensos, sobre todo por parte de los turcos que, fruto de la desesperación y rabia contenida, vieron como expulsaron a su entrenador por dos faltas técnicas y a Ozdemiroglu tras su fuerte reacción a su cuarta falta personal, sancionada con técnica.

Las pulsaciones subieron pero el juego lo mantuvo bajo control en todo momento el equipo de Jaka Lakovic que celebró la primera victoria de su historia en la Copa Europa en su estreno en esta nueva competición europea con ese 82-75 que reflejó el trabajo constante y dominio de los isleños que se quitaron ese mal sabor de boca que dejó el partido ante Casademont Zaragoza.