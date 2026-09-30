El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, en Tenerife, ha comunicado esta tarde de miércoles un nuevo cierre temporal de la zona de baño de Playa Jardín

Nuevo cierre de Playa Jardín en Puerto de la Cruz, en Tenerife.

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, en Tenerife ha comunicado esta tarde de miércoles un nuevo cierre temporal de la zona de baño de Playa Jardín.

El ayuntamiento asegura que se ha tomado esta decisión tras el informe de Salud Pública con resultados desfavorables sobre el estado del agua que «discrepa de los análisis encargados por el Consistorio a un laboratorio independiente, que no presentan un incumplimiento de los estándares de calidad».

Desde el consistorio señalan que «hemos solicitado explicaciones de esta discrepancia a la Dirección General de Salud Pública y realizaremos las comprobaciones necesarias para solucionar la situación y garantizar la seguridad de las personas usuarias».