Consulta el horario del AD Ceuta FC vs Real Zaragoza, las alineaciones y el minuto a minuto en directo el partido de hoy, en la J6 de LaLiga Hypermotion 25-26
La AD Ceuta FC y Real Zaragoza se enfrentan este domingo 21 de septiembre, a las 14:00 horas (hora peninsular) en el Estadio Municipal Alfonso Murube, en un partido correspondiente a la jornada 6 de LaLiga Hypermotion 25-26. El partido en directo hoy lo puedes seguir en nuestro minuto a minuto.
Minuto a minuto en directo entre el Ceuta y el Zaragoza