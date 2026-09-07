El informe de la Agencia Estatal de Meteorología califica a agosto de 2026 como un mes muy cálido

Agosto de 2026 fue en Canarias el décimo en temperaturas más elevadas desde 1961. Agencias

El pasado agosto fue en Canarias el décimo en temperaturas más elevadas desde 1961, siendo catalogado, con una media de 24,2 grados, como muy cálido por la Agencia Estatal de Meteorología.

Los 24,2 grados de agosto superaron en 1,1 grados la media registrada en el archipiélago en el octavo mes del año de toda la serie histórica iniciada en el citado 1961, se señala en el último Avance Climatológico de Canarias elaborado por dicha agencia .

En él se expone que, en materia de precipitaciones acumuladas, se registró una media de 2,4 litros por metro cuadrado, un 114 % del valor esperado, lo que lo sitúa como un agosto muy húmedo, el número 12 con mayor humedad de la serie histórica.

Ola de calor

Lo más destacable del mes, en cuanto a temperaturas, fue el episodio cálido, que cumplió los criterios de ola de calor, que se produjo entre los días 1 al 5, apunta.

Y añade que, tras un segundo episodio cálido de menor intensidad, las temperaturas descendieron hasta valores próximos a la media de referencia, en los que permanecieron hasta final de mes.

En materia de lluvias, señala que, aunque durante los días 15 al 17 y 20 al 22, y debido a nubosidad baja de acumulación aportada por los alisios, se registraron algunas precipitaciones de carácter débil en estaciones de medianías de la vertiente norte de Tenerife, así como en La Palma, y, entre el 5 y el 7, sólo en El Hierro, las únicas precipitaciones significativas del mes se produjeron entre los días 26 y 28, debido al paso de un frente.

Precipitaciones que afectaron al norte de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, en tanto que en Fuerteventura, La Graciosa y Lanzarote no se registró ninguna.