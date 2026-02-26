Agrede a una mujer y su hijo en la puerta del colegio en Vecindario

El detenido tenía una orden de alejamiento de la mujer y se acercó a ella con un cuchillo amenazándola de muerte, le pegó una patada al niño, le tiró una botella de cristal a una viandante y le abrió una brecha en la frente a un testigo que intentó ayudar

La Guardia Civil ha detenido este jueves a un hombre que agredió a una mujer y su hijo en la puerta del colegio en Vecindario. Tenía una orden de alejamiento con respecto a la mujer, a la que abordó con un arma blanca en las inmediaciones del centro educativo profiriendo amenazas de muerte. Además, le propinó una patada al menor y le tiró una botella de cristal a una viandante. Un testigo intentó mediar en la situación para proteger a los agredidos y fue atacado por el denunciante. Le asestó un golpe en la frente con un móvil y le abrió una brecha que requirió tres puntos de sutura.

Detenido por quebrantamiento de la orden, lesiones y amenazas

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas lo detuvo acusado de quebrantamiento de orden de protección, lesiones (menos graves y leves) y amenazas graves.

Los hechos se desencadenaron en horas de la mañana en una vía pública de la localidad de Vecindario, en las inmediaciones de un centro educativo. El detenido abordó a una mujer que se encontraba acompañada por su hijo menor de edad en el momento en que se disponían a acceder al centro. Esgrimía un cuchillo y profiriendo amenazas de muerte contra la víctima mientras mantenía el arma en la mano, llegando incluso a propinar una patada al menor.

Ataque a testigos

Durante el transcurso del incidente, un ciudadano que presenciaba la escena intervino tras observar cómo el agresor lanzaba previamente una botella de cristal contra otra viandante. Al recriminarle su actitud, el detenido aprovechó un descuido del testigo para golpearle fuertemente en la frente utilizando un teléfono móvil, lo que le provocó una incisión que requirió tres puntos de sutura en un centro sanitario.

Tras tener conocimiento de la gravedad de los hechos, la Guardia Civil activó de inmediato un dispositivo de búsqueda. La actuación policial permitió localizar al sospechoso, procediendo a su detención poco después de los incidentes. Se pudo confirmar además que el investigado tenía en vigor una orden de alejamiento respecto a la víctima principal, lo que agrava la calificación penal de los hechos al sumarse un delito de quebrantamiento de condena.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido, han sido puestas a disposición del correspondiente Juzgado de Guardia de San Bartolomé de Tirajana.