La alerta por riesgo de incendios obliga a aplazar el 45 Rally de Teror, que reunía a 132 equipos y esperaba el regreso de Toñi Ponce

La alerta por incendios forestales en Gran Canaria obliga a aplazar el 45 Rally de Teror / Ayuntamiento de Teror

La Escudería Aterura ha comunicado en la tarde de este viernes el aplazamiento del 45 Rally de Teror, que debía disputarse este sábado, debido a la confirmación por parte del Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias de la vigencia de la alerta por riesgo de incendios forestales.

La organización, en consonancia con la Federación de Automovilismo de Las Palmas, tratará de buscar una nueva fecha a la prueba terorense, con perspectiva de anunciarse «próximamente», ha desgranado la escudería en sus redes sociales.

La prueba automovilística, quinta de la temporada en el Campeonato BP de Rallyes de Asfalto de Las Palmas, había congregado a 132 equipos, entre ellos la vuelta y despedida del histórico piloto canario Toñi Ponce, ausente durante los últimos cuatro años tras su fuerte accidente en el Rally de Lanzarote 2022.