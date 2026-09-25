El piloto aruquense se despedirá de la competición en el Rally de Teror tras 50 años de trayectoria y cuatro años de recuperación por las secuelas de su accidente en Lanzarote

Toñi Ponce: «Lo único que me podía hacer dejar este deporte era una lesión» / Motoraldia7.com

El histórico piloto canario de rallyes Toñi Ponce pondrá este sábado punto y final a una carrera de 50 años en el mundo del automovilismo en un 45 Rally de Teror que servirá de «broche alegre» a una trayectoria que cierra abruptamente tras la secuelas físicas de su accidente en el Rally de Lanzarote 2022.

El aruquense ha contado a EFE que será «un fin de semana complicado» en lo emocional por tener que cerrar una etapa que quería seguir viviendo; sin embargo, la lesión vertebral que sufrió en la Lanzarote le obliga a parar: «Está claro que lo único que me podía hacer dejar este deporte era una lesión. No queda otro remedio», ha lamentado.

Toñi Ponce lleva cuatro años de recuperación con tres intervenciones quirúrgicas para mantener la «ilusión» de regresar al habitáculo de su Hyundai i20 R5.

El fuerte golpe sufrido en Lanzarote dejó una lesión «muy complicada» que obligó a los médicos a recomendarle poner punto y final a su carrera deportiva.

«Cada intervención han sido doce meses de rehabilitación e incluso en la primera parte solo podía estar cuatro horas de pie y dos de cama. Lo he vivido con mi familia y está claro que ha sido duro. Me quedaba la ilusión de recuperarme, pero la recomendación médica es de parar. Podré hacer este Rally de Teror para despedirme y no quedarme con el abandono del Rally de Lanzarote, sino disfrutar y decir adiós a la afición«, ha explicado.

El regreso de Ponce

En vistas al 45 Rally de Teror, Ponce ha retomado sensaciones con la montura surcoreana en el Circuito de Maspalomas tras cuatro años sin subirse al báquet izquierdo del vehículo, una sensación que le hizo recordar con emoción «cómo echaba de menos» subirse al Hyundai i20 R5 para competir.

Su adiós de las carreras no será su adiós al mundo del automovilismo, al que ha prometido que seguirá vinculado con su equipo Toñi Ponce Sport y con el piloto de Valleseco Raúl Quesada, que dirigirá el coche de la firma surcoreana: «Ahora lo tendré que vivir de otra manera».

Ponce ha agradecido el «detalle increíble» de la Escudería Aterura y de la Federación de Automovilismo Las Palmas de permitirle afrontar este Rally de Teror con el número uno en las puertas de su Hyundai i20 R5, «un premio a 50 años de carrera».

«No creo que muchos pilotos en el mundo puedan decir que debutaron con el número 1 como lo hice en las puertas del coche de mi padre y ahora cerrar mi 50 aniversario con el número 1 en este rally», ha expresado emocionado.

Un adiós sobre el asfalto

El objetivo de Toñi Ponce no es otro que «aguantar la carrera» y evitar retirarse por cuestiones físicas, por lo que ha abogado por «no mirar los tiempos» e intentará «disfrutar metro a metro» de su última prueba profesional en el mundo de los rallyes, que abandona con tres títulos del Campeonato de Canarias de Rallyes de Asfalto en 2003, 2004 y 2007.

Para esta cita especial, su coche tendrá una librea en la que estará reflejada toda su carrera deportiva, con el nombre de sus copilotos en el capó, el nombre de su padre en el parasol o todos sus resultados en los laterales del Hyundai.

También habrá espacio en el techo para todas las marcas con las que he corrido y para la afición y los organizadores en la parte trasera del i20 R5: «He querido plasmar ahí lo que han sido mis 50 años de carrera«.

Toñi Ponce guarda un último deseo en el mundo de los rallyes, que su hermano José María Ponce, también con secuelas físicas por un fortísimo accidente en el Rally Islas Canarias 2023, «pueda despedirse también en la carretera» y extender «la huella que hemos dejado en el automovilismo canario».