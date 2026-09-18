Estreno de ‘El Ambulatorio’ en cines, la serie de David Sainz para Televisión Canaria

La nueva ficción del cineasta canario se presenta este 18 de septiembre en Yelmo Cines Las Arenas antes de su estreno en Televisión Canaria

‘El Ambulatorio’, la nueva serie de David Sainz para Televisión Canaria, se presenta en Las Palmas de Gran Canaria

La nueva ficción de Televisión Canaria ‘El Ambulatorio’, dirigida por el cineasta canario David Sainz, se presenta este jueves, 18 de septiembre, en Yelmo Cines Las Arenas, en Las Palmas de Gran Canaria. El acto contará con un photocall a partir de las 20.00 horas y, posteriormente, a las 21.00 horas, tendrá lugar la proyección de la serie.

Producida por Videoreport Canarias, ‘El Ambulatorio’ es una comedia de 50 episodios ambientada, en palabras de Sainz, en un «ambulatorio cualquiera, de un pueblo cualquiera, de una isla cualquiera». La ficción apuesta por un humor con marcado carácter isleño, a través de los acentos, costumbres y situaciones cotidianas de Canarias.

La serie está protagonizada por Carmen Ruiz y cuenta con un reparto integrado principalmente por intérpretes canarios, entre ellos Víctor Hubara, Yanely Hernández, Kike Pérez, Delia Santana, Mari Carmen Sánchez y Nacho Peña. El proyecto, que se verá próximamente en Televisión Canaria, también cuenta con un equipo técnico formado íntegramente por profesionales de las Islas.