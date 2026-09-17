La XXI edición del certamen afronta sus últimos días en El Paso con las proyecciones de La Palma Rueda, nuevas propuestas de Cinerama y actividades musicales y formativas

El Festivalito La Palma encara desde este jueves la recta final de su XXI edición, que se desarrolla desde el pasado 11 de septiembre en El Paso con una programación especialmente centrada en el cine hecho en Canarias. El certamen llegará a su conclusión este sábado 19 después de nueve días de proyecciones, rodajes, encuentros, formación y música.

RTVC

La edición arrancó el pasado viernes con la primera gala de los Premios Cinerama Canarias, una nueva sección creada para reconocer y visibilizar el talento relacionado con el audiovisual de las islas. La ceremonia, celebrada en la Plaza Francisca de Gazmira, contó con Antonia San Juan y Ayoze Pérez Francisco como presentadores y dio paso a la lectura del lema de La Palma Rueda 2026: “Alegrándome”.

La Palma Rueda entra en su fase decisiva

El concurso de rodajes exprés La Palma Rueda afronta ahora uno de los momentos centrales de la edición. Tras conocer el lema durante la inauguración y celebrar el encuentro de participantes el pasado sábado, los equipos han dispuesto de varios días para idear, rodar, montar y entregar sus cortometrajes realizados en la isla.

El viernes 18 llegará el momento de mostrar el resultado de ese proceso creativo con las proyecciones de los trabajos realizados durante la semana. La sección Lyra se proyectará a las 17:00 horas y la sección Andrómeda, a las 21:30 horas, dentro de una jornada que permitirá conocer las historias creadas por los participantes a partir del lema de esta edición.

Cine, encuentros y música hasta el sábado

La programación mantiene este jueves las proyecciones de Cinerama en la Casa de la Cultura de El Paso, con Pizza frita a las 18:00 horas y una nueva sesión de Pantalla abierta a las 22:45 horas. La propuesta permite incorporar al programa películas y cortometrajes dentro de una programación que combina diferentes miradas y formatos audiovisuales.

La música también ocupa un espacio destacado en estos últimos días del festival. Este jueves, a las 20:30 horas, la Casa de la Cultura acogerá el concierto de Salomé Moreno, mientras que el sábado 19, tras la ceremonia de clausura, Arístides Moreno y Ant Cosmos protagonizarán una propuesta conjunta en la Plaza Francisca de Gazmira.

La clausura pondrá el cierre a nueve días de cine

El sábado 19 de septiembre, el Festivalito celebrará su gala de clausura a las 20:00 horas. La cita incluirá la proyección de los cortometrajes finalistas de La Palma Rueda y la entrega de los galardones, poniendo el punto final a una edición que ha situado nuevamente la creación audiovisual en el centro de la programación de El Paso.

El Festivalito llega así a sus últimos días con la mirada puesta en las películas que han surgido durante esta edición y en el reconocimiento al cine realizado en Canarias. Después de una semana marcada por los rodajes, las proyecciones y los encuentros, La Palma afronta el tramo final de un festival que volverá a cerrar su programación poniendo las películas creadas durante el certamen ante el público.