Televisión Canaria desplaza sus Servicios Informativos a La Palma al cumplirse cinco años de la erupción del volcán Tajogaite

Los Servicios Informativos emitirán este sábado, a partir de las 14:30 horas, una edición especial del Telenoticias 1, en directo desde el Mirador de Tajuya

Imagen de archivo de RTVC del volcán Tajogaite en 2021.

Los Servicios Informativos de Televisión Canaria se trasladan este sábado 19 de septiembre a la isla de La Palma para ofrecer una edición especial del Telenoticias 1 a las 14:30 horas con motivo del quinto aniversario de la erupción del volcán Tajogaite.

Fátima Plata presentará el informativo en directo desde un set instalado en Tajuya, El Paso. Un emplazamiento que en otoño de 2021 se convirtió en el plató de referencia del canal autonómico para informar a la ciudadanía sobre la evolución de la lava y los efectos del fenómeno eruptivo.

La edición especial del Telenoticias 1 contará con la presencia en directo de representantes clave del proceso de reconstrucción e impacto social en la isla. Durante la emisión, Fátima Plata conversará con el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez Fernández; con el comisionado especial para la Reconstrucción de la Isla de La Palma, Héctor F. Izquierdo Triana; y con la vicepresidenta de la Plataforma de Afectados por el Volcán, Fátima Ramos.

Fátima Plata será la encargada de presentar el especial TN1 desde Tajuya, en la localidad de El Paso.

Asimismo, la retransmisión dará voz a los profesionales y equipos técnicos de la cadena autonómica que cubrieron sobre el terreno la emergencia volcánica en 2021, un trabajo periodístico por el que Televisión Canaria recibió en su momento el reconocimiento unánime de la audiencia y diversos galardones nacionales e internacionales por su cobertura en tiempo real.

A través de varios puntos de directo distribuidos por la geografía insular, el informativo analizará el estado actual de las infraestructuras, la entrega de ayudas y los proyectos de reconstrucción. Las cámaras de la cadena pública acompañarán a familias que se vieron obligadas a rehacer su vida tras perder sus viviendas y mostrarán el seguimiento científico de la erupción, abordando los avances técnicos y las lecciones aprendidas durante este lustro.

Por último, el espacio se desplazará también hasta Puerto Naos para pulsar la situación actual del núcleo costero y recordar la incertidumbre vivida por sus vecinos debido a la presencia prolongada de gases.

Pedro Machín y Wendy Fuentes, presentadores de ‘Ponte al día’.

‘Ponte al Día’ abre la programación especial desde La Palma

Como preámbulo a esta cobertura informativa, el magacín ‘Ponte al Día‘ emitirá este viernes 18 de septiembre, a partir de las 12:00 horas, un programa especial conducido por Wendy Fuentes y Pedro Machín desde el Mirador de Tajuya. El espacio matinal contará con la participación en set de responsables políticos, científicos y representantes del sector primario y del turismo. Además, los reporteros del programa recorrerán diferentes municipios de la isla para recoger las historias humanas más impactantes de la población palmera cinco años después de la erupción.

Con este despliegue técnico y humano, RTVC refuerza su vocación de servicio público como vehículo de cohesión social, regresando al lugar de los hechos para analizar el proceso de recuperación de la isla y ofrecer un espacio de encuentro a la sociedad palmera.