Los forenses evaluarán su estado mental antes de que declare ante el juez

Los médicos forenses deberán determinar si el hombre de 66 años comprendía sus actos cuando, supuestamente, estranguló a la artista Encarnita Polo en una residencia de mayores. Los investigadores señalan que el acusado no había mostrado conductas agresivas antes del suceso ocurrido el pasado viernes.

Encarnita Polo en una imagen de archivo | Europa Press

El hombre permanece ingresado en una unidad de psiquiatría bajo custodia policial, mientras los especialistas valoran su estado. Pasará a disposición judicial cuando su estado clínico lo permita, según fuentes próximas al caso.

La Fiscalía ha explicado a EFE que los forenses elaborarán un informe para aclarar si el sospechoso era consciente de sus actos en el momento del crimen. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila dirige la investigación desde el inicio del procedimiento.

Una figura esencial de la música española

Encarnita Polo destacó como icono del pop y la copla en los años sesenta y setenta, etapa en la que triunfó con “Paco, Paco, Paco”. La artista, nacida en Sevilla en 1939, se convirtió en referente televisivo y mantuvo su popularidad incluso después de abandonar el mundo discográfico.

En 2012 reveló que era una de las afectadas por las preferentes de Bankia, donde perdió una parte importante de sus ahorros. Sus últimos años transcurrieron alejada de los medios y centrados en su tratamiento contra un cáncer.