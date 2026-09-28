La sentencia considera que los nombramientos no se ajustaron a los criterios legales y ordena la supresión efectiva de los seis puestos tras el recurso presentado por Agrupación Herreña Independiente

El Tribunal de Instancia de la Sección de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife ha decretado la nulidad del nombramiento de seis directores de área del Cabildo de El Hierro al considerar que no se ajustaron a los criterios legales, y condena a la corporación insular a su efectiva supresión.

Cabildo de El Hierro

La sentencia responde a un recurso presentado por Agrupación Herreña Independiente (AHI) contra el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno del Cabildo de El Hierro el 22 de septiembre de 2023.

El fallo declara nulo de pleno derecho el acuerdo con el que el grupo de gobierno configuró los seis puestos de directores insulares de área.

La excepción para personal no funcionario

En sus fundamentos de derecho, la sentencia señala que los nombramientos de directores generales deben realizarse, con carácter general, entre funcionarios de carrera, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 6.10 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

La norma contempla una excepción en el artículo 18.2, cuando establece que «salvo que el Real Decreto de estructura del Departamento permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario«.

La sentencia señala que la determinación de qué debe entenderse por “características específicas” de las funciones de una Dirección General debe realizarse teniendo en cuenta la jurisprudencia desarrollada en la interpretación y aplicación de ese artículo.

AHI cuestiona el uso de la excepción

Desde Agrupación Herreña Independiente sostienen que los directores insulares son puestos de carácter profesional, concebidos para aportar capacidad técnica, formación y experiencia.

“Sin embargo, el Cabildo utilizó la excepción para nombrar personal no funcionario con retribuciones de puestos directivos de alto nivel”, afirma la formación.

AHI recalca que la jueza que firma la sentencia “es contundente” y concluye que “se convirtió lo excepcional en la regla general y califica la justificación del Gobierno como del todo insuficiente y genérica”.

La legitimación del consejero para recurrir

Los nacionalistas herreños también denuncian que el Cabildo de El Hierro intentó impedir que Javier Armas pudiera recurrir los nombramientos al no formar parte del Consejo de Gobierno.

La jueza rechaza este argumento y reconoce su legitimación como consejero electo para fiscalizar el correcto funcionamiento de la corporación.

“AHI sí está legitimada para controlar al Gobierno. Para eso estamos en la oposición”, señala la formación, que considera que, tras la sentencia, corresponde al presidente del Cabildo, Alpidio Armas, decidir cómo proceder.