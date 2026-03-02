ES NOTICIA

Arde una vivienda en Puerto de la Cruz

El incendio en una vivienda de Puerto de la Cruz deja dos heridos leves y ya ha sido sofocado por el Consorcio de Bomberos de Tenerife

Las llamas alertaban este domingo por la noche a los vecinos de Puerto de la Cruz. Salían de la ventana de una vivienda en una edificio residencial. Llegaban incluso a escucharse explosiones provenientes del incendio. La actuación de bomberos y policía aseguró la zona y consiguió aplacar el fuego.

Ocurrió sobre las 21:30 horas en la Avenida José María del Campo Llarena. El Consorcio de Bomberos de Tenerife consiguió sofocar este incendio y el Servicio de Urgencias Canario tuvo que atender a dos personas intoxicadas por inhalación de humo. Fueron trasladadas a diferentes hospitales, en principio su safectación era leve.

