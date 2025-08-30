El Ministerio del Interior ha informado a la filial ucraniana de la cadena británica BBC que Parubi ha muerto al recibir varios tiros al mediodía

Andri Parubi, expresidente del Parlamento de Ucrania.

El expresidente del Parlamento de Ucrania y antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Andri Parubi, ha sido asesinado a tiros en Leópolis. En concreto, en el oeste del país. Todo ello, según informó el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Asesinado en Leópolis

De momento, el Ministerio del Interior ha informado a la filial ucraniana de la cadena británica BBC que Parubi ha muerto al recibir varios disparos al mediodía, sin dar más detalles.

Zelenski ha condenado lo que ha descrito como un «espantoso asesinato» y anunciado el comienzo inmediato de una investigación y de una operación de busca y captura contra los responsables de su muerte.