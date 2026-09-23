La patronal hotelera considera que los criterios de la licitación para las obras de la terminal del aeropuerto de Tenerife Sur están alejadas de la realidad económica actual

Una de las infografías de AENA de la nueva terminal de TFS. Imagen Ashotel

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, Ashotel, considera una mala noticia que ninguna empresa haya concurrido a la licitación promovida por AENA para las obras de la terminal del aeropuerto de Tenerife Sur, pero no por mala ha sido inesperada. Por ello, exige al ente aeroportuario que busque una solución inmediata a esa licitación desierta, cuyo resultado no será otro que más aplazamiento para unas obras que ya de por sí llevan una década de retraso.

El presidente de Ashotel, Jorge Marichal, explica en un comunicado que el actual contexto geopolítico internacional, sumado al alza sostenida de los precios y la inflación, provoca que cualquier pliego redactado con criterios del pasado y alejado de la realidad económica actual conduzca inevitablemente a un resultado desierto. “Es hasta comprensible este escenario en el citado contexto internacional; y es normal que si unas bases se fundamentan en unas situaciones anteriores y no a la realidad, pues produzcan lo que han producido”, manifiesta.

Actualización de las condiciones de la licitación

Ante este escenario, Ashotel pide responsabilidad a la entidad aeroportuaria para que asuma la realidad de un entorno cambiante y proceda a actualizar de inmediato las condiciones de la licitación. Resulta prioritario poner en marcha rápidamente un nuevo pliego con condiciones financieras y técnicas verdaderamente atractivas que incentiven la participación de las empresas constructoras y permitan formalizar la adjudicación.

El objetivo final, recuerda Marichal, es evitar que se produzcan más retrasos en la ansiada remodelación de la terminal del aeropuerto de Tenerife Sur, una infraestructura crítica tras años de espera y movilización para lograr que tanto las capacidades operativas como los fondos necesarios estén garantizados sobre la mesa.