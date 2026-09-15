El Consejo de Ministros ha aprobado el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) con una inversión de 1.807 millones de euros para los aeropuertos de la red Aena en el archipiélago

El Gobierno también ha dado luz verde al incremento de la tarifa aeroportuaria media de tres céntimos de euro por pasajero al año

Imagen de archivo del aeropuerto de Tenerife Norte

El Gobierno de España ha aprobado este martes en su reunión del Consejo de Ministros el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031, el cual contempla una inversión de cerca 13.000 millones de euros en toda la red de aeropuertos españoles gestionada por Aena, de los que 1.807 millones de euros se invertirán en los aeropuertos de Canarias.

En concreto, la inversión se reparte de la siguiente manera:

Aeropuerto de Gran Canaria

El Gobierno invertirá 336,3 millones de euros en los próximos cinco años. Entre las principales actuaciones destacan:

Adecuación del terminal a los nuevos controles de seguridad con tecnología de última generación, mejoras en fachadas y la reconfiguración del vestíbulo de llegadas.

Actuaciones en campo de vuelo y nueva plataforma norte.

Mejoras en la terminal

Aeropuerto de Lanzarote

La inversión en este aeropuerto será de unos 327,4 millones de euros para el periodo 2027-2031, con actuaciones como:

Ampliación de mostradores y área de facturación, ampliación de los controles de seguridad y de pasaportes, ampliación de superficies de espera para embarque y número de puertas y ampliación de la sala y cintas de recogida de equipajes.

Actuaciones en campo de vuelo y plataforma.

Mejora de la seguridad y de la seguridad operacional.

Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna

En el aeropuerto de Tenerife Norte la inversión alcanzará 313 millones de euros.

Ampliación del área de facturación y del número de mostradores.

Ampliación de los controles de seguridad en la zona más emblemática del edificio.

Ampliación del área de embarque y del número de puertas.

Ampliación de la sala de recogida de equipajes y del número de cintas.

Distribución funcional de aparcamientos.

Accesos al aeropuerto en coordinación con el proyecto de la TF5.

Aeropuerto de Tenerife Sur

En este aeropuerto la inversión recogida asciende a 553 millones de euros y con ella se contempla:

Remodelación integral de la terminal.

Actuaciones en campo de vuelo y plataforma.

Mejora de la seguridad e instalaciones.

Sostenibilidad.

Aeropuerto de La Palma

En el Aeropuerto de La Palma la inversión será de 89 millones de euros:

Actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal: mejoras en el sistema eléctrico, adecuación de aseos, sala VIP, mejoras en aparcamiento

Actuaciones en campo de vuelo y plataforma: urbanización y accesos y nueva plataforma

Mejora de la seguridad: equipamiento de seguridad

Incremento de la seguridad operacional: ampliación de franja de pista

Sistemas de información y comunicaciones: elementos de campo

Sostenibilidad: renovación de aerogeneradores, aislamiento acústico

Aeropuerto de La Gomera

En este aeropuerto la inversión asciende a 19 millones de euros:

Actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal: Renovación climatización, aislamiento de cubiertas, ampliación de oficinas

Actuaciones en campo de vuelo y plataforma: adecuación de la plataforma de aviación general

Mejora de la seguridad: Vallado perimetral, equipamiento de seguridad, vehículos SEI

Incremento de la seguridad operacional: Renovación capa de rodadura de la pista

Sistemas de información y comunicaciones. Elementos de campo

Plan fotovoltaico: el parque solar fotovoltaico proyectado, que se ubica en terrenos del Aeropuerto de La Gomera, consta de dos plantas solares fotovoltaicas.

Aeropuerto de El Hierro

En este caso la inversión global será de 14,8 millones de euros. Actuaciones principales:

Actuaciones en campo de vuelo y plataforma: nueva posición de estacionamiento

Mejora de la seguridad: equipamiento de seguridad, vehículos SEI

Incremento de la seguridad operacional: regeneración de pavimentos

Sistemas de información y comunicaciones: elementos de campo de vuelo

Sostenibilidad: cambio a LED y renovación sistema de depuración

Aeropuerto de Fuerteventura

En este aeropuerto la inversión prevista es de 153 millones de euros con actuaciones como:

Ampliación del Área Terminal.

Sistema Automático de Tratamiento e Inspección de Equipajes.

Pasarelas y Equipos de Servicio de Aeronaves para la Ampliación del Nuevo Edificio Terminal.

Nueva Torre de Control.

Ampliación Plataforma.

Nueva Instalación de un ILS/DME. Sistema de Aproximación Instrumental para ayuda a los aterrizajes

Tarifas

Este global de inversión de 13.000 millones de euros que se va a movilizar durante los próximos cinco años no se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sino con los ingresos del propio sistema aeroportuario español gestionado por la empresa pública Aena, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Al respecto, el ministro Óscar Puente ha explicado que el DORA III contempla prácticamente una congelación de las tarifas, con apenas un incremento de la tarifa aeroportuaria media de tres céntimos de euro por pasajero al año.