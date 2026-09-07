Las aulas canarias abren este año con menos alumnado y más psicólogos

Entre las novedades del nuevo curso que comienza este miércoles destacan la bajada en el ratio de alumnado por aula y la incorporación de psicólogos para atender la salud mental en los centros educativos canarios

Este miércoles arranca el curso para el alumnado de Infantil y Primaria, el dia 10 será el turno del de Secundaria, y por último, regresan a las aulas canarias Bachillerato y Formación Profesional. Este año lo hacen con dos novedades importantes, el descenso en la ratio (el número de alumnado por aula) y la entrada de más psicólogos en los centros para velar por la salud mental del alumnado canario.

Eduardo Parra – Europa Press – Archivo

Medidas de la consejería para este curso

Poli Suárez, consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, ha destacado este lunes en el programa Buenos Días Canarias, que esta bajada de ratios «es producto del trabajo conjunto entre sindicatos y consejería» y que se trata de un «acuerdo histórico» que ya comenzó el pasado año y que contiuará bajando estas cifras el próximo curso.

Para abordar este medida, la consejería que dirige ha ampliado en 2.351 las nuevas plazas de personal docente.

También este año se incorporan a los centros educativos 80 psicólogos. De esos profesionales, 72 se distribuirán entre los 36 Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) de las islas, a razón de dos por cada uno de ellos, mientras que los ocho restantes se repartirán entre aquellos EOEP cuyos centros adscritos hayan registrado en los últimos tiempos un mayor número de activaciones del Protocolo de intervención ante riesgo suicida (PIRS).

La figura del psicólogo educativo

Los nuevos psicólogos educativos actuarán en el ámbito de la promoción de la salud mental y el bienestar emocional del alumnado, y asesorarán al profesorado y las familias, en coherencia con las líneas estratégicas de bienestar y convivencia del sistema educativo canario.

Además, y sin perjuicio de las actuaciones que puedan desarrollar en otras franjas de edad cuando las circunstancias así lo aconsejen, su intervención se dirigirá prioritariamente al alumnado de entre doce y dieciocho años. Asimismo, será prioritaria la atención a estudiantes con conducta suicida, incluyendo la autolesión, el gesto suicida o el intento de suicidio; al alumnado implicado en casos de acoso o ciberacoso escolar y al afectado por violencia de género o inmerso en procesos de identidad de género (trans).

Suárez también ha querido destacar en su entrevista la inversión de la consejería de Educación que, asegura, «ha llegado a máximos históricos con 2.315 millones de euros en Canarias». Para el consejero, lo más importantes es que «este incremento también llega a las familias y al personal necesario para la atención para alumnado con necesidades especiales», concluyó.

En este sentido, Suárez informó sobre los pasos que se están dado para aprobar la nueva Ley de Atención a la Diversidad. Aseguró que ya se está hablando con sindicatos y familias para elaborar un texto que incorpore todas las necesidades reales en los centros educativos.