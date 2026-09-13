El Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife sumó su tercera victoria de la competición al ganar al Balonmano Ingenio y conquista la Copa Gobierno de Canarias

El Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife conquista la Copa Gobierno de Canarias / Lanzarote Deportiva

Sumando el pleno de triunfos en la Copa Gobierno de Canarias de Primera Nacional Masculina, así cerró la pretemporada el Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife, venciendo a los tres rivales canarios de la categoría nacional. El San José Obrero se enfrentó en la tarde del sábado al Balonmano Ingenio, partido que decantó de su lado desde los primeros minutos y acabó imponiéndose por un claro 42 a 30 a los grancanarios.

Ventaja lanzaroteña al descanso

El Balonmano Ingenio fue el encargado de inaugurar el marcador con un gol de David Gil Muro, no tardando en llegar la reacción del Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife. A base de un juego veloz y rápidos contragolpes, Rafa Robayna (3) y Carlos Robles pusieron el 4 a 1 en el marcador cuando apenas se habían jugado cuatro minutos.

El Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife se mostraba seguro en las acciones defensivas, y las recuperaciones de balón permitían montar rápidos contragolpes. Dos de ellos fueron culminados por Acoidán Martín y Rafa Robayna, teniendo que solicitar Felipe Borges un tiempo muerto cuando transcurría el minuto 8 (8-2).

Los locales no levantaron el pie del acelerador y el Balonmano Ingenio respondió para que no aumentara más la renta que había logrado el Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife. Con el resultado de 20 a 13 se llegó al final de los primeros treinta minutos de encuentro.

El Lanzarote sentencia

El Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife mantuvo la ventaja durante todo el desarrollo de la segunda mitad. El técnico Juanmi Pérez tuvo en cuenta las cargas de trabajo, distribuyendo los minutos a una semana de comenzar de manera oficial la temporada en la Primera Nacional Masculina. Un encuentro en el que no pudo contar con Tomas Leal y Javier Espinosa.

Triunfo por 42 a 30 del Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife ante el Balonmano Ingenio, logrando la tercera victoria en la Copa Gobierno de Canarias y conquistando el título de campeón. Ahora toca pensar en el estreno liguero, previsto para el próximo fin de semana, visitando al Ciudad de Tacoronte en la isla de Tenerife.