El calendario previsto para esta semana en Santa Cruz contempla actuaciones en Chamberí y Polígono Costa Sur, así como en los barrios de Buenos Aires, Vistabella o Villa Benítez

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Sostenibilidad, continúa con el calendario de actuaciones programadas para reforzar el servicio integral de control de plagas en distintos puntos del municipio. Durante esta semana, los trabajos se desarrollarán en diferentes barrios y zonas de Santa Cruz con el objetivo de prevenir la aparición de roedores, insectos y otras especies urbanas y mantener un seguimiento constante de las posibles incidencias.

Imagen cedida por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

El calendario previsto para esta semana contempla actuaciones en Chamberí y Polígono Costa Sur, así como en los barrios de Buenos Aires, Vistabella, Villa Benítez, Ballester y Barrio Salud Alto.

Regidor municipal

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destaca que “la planificación de estas campañas permite mantener una vigilancia constante en nuestros barrios y actuar de manera preventiva para evitar que posibles focos de plagas puedan convertirse en un problema para los vecinos y vecinas”.

El regidor municipal señala que “el Ayuntamiento mantiene una estrategia basada en la prevención, el seguimiento y la actuación rápida, pero la colaboración de la ciudadanía continúa siendo fundamental para detectar cualquier incidencia y poder intervenir con la mayor eficacia posible”.

Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, explica que “las campañas programadas se complementan con las actuaciones que se realizan a partir de los avisos trasladados por la ciudadanía, lo que nos permite adaptar los recursos a las necesidades que se detectan en cada zona”.

Tratamientos preventivos

Tarife recuerda que “ante la presencia de roedores, cucarachas, avispas u otras especies que puedan generar una incidencia, es importante comunicarlo al Ayuntamiento a través de SC Mejora, ya que esta vía permite registrar y hacer seguimiento de los avisos y facilita la organización de las intervenciones por parte de los servicios municipales”.

Las actuaciones de esta semana forman parte del calendario de tratamientos preventivos que el Consistorio está desplegando progresivamente por los distintos barrios y distritos de Santa Cruz. Estos trabajos permiten reforzar el control de las poblaciones de especies urbanas y detectar posibles circunstancias que puedan favorecer su aparición.

Colaboración ciudadana

Desde el Ayuntamiento se recuerda, además, que la prevención requiere también de la colaboración ciudadana, especialmente para evitar la acumulación de residuos fuera de los contenedores, la disponibilidad de restos de alimentos en la vía pública o la existencia de espacios que puedan servir de refugio para estos animales.

El Consistorio continuará desarrollando nuevas campañas en las próximas semanas, manteniendo una actuación programada y especializada que permita reforzar las condiciones de salubridad de los espacios públicos y contribuir al bienestar de los vecinos y vecinas de Santa Cruz de Tenerife.