La retirada de estos vehículos se produce tras reforzar la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife el control de la situación de los vehículos abandonados

La Policía Local ha retirado 45 vehículos abandonados desde el pasado mes de mayo en Santa Cruz de Tenerife, realizando en 35 de estos casos el procedimiento administrativo estipulado para que la grúa los traslade hasta el depósito municipal, mientras que diez propietarios cedieron sus coches, sin coste, para su compactación.

Imagen cedida por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

La retirada de estos vehículos se produce tras reforzar la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife el control de la situación de los vehículos abandonados en las calles del municipio, según ha informado el ayuntamiento capitalino en nota de prensa.

Unidades Operativas policiales

En este trabajo se ha implicado tanto el Grupo de Vehículos Abandonados (GRUVA) como las distintas Unidades Operativas policiales para detectar, confirmar e informar sobre la situación de muchos coches en los cinco distritos del municipio.

Sobre los 45 vehículos retirados en las diferentes modalidades, indican que el 57,7% se encontraban en la zona Ofra-Costa Sur.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha destacado el valor del «esfuerzo» realizado por la Policía Local, así como la colaboración de los vecinos de Santa Cruz, apuntando que es un tema que «preocupa y ocupa», en el que se está «poniendo todos» los medios al alcance para «conseguir retirar de las calles estos coches abandonados, ya sea mediante la culminación de los expedientes, o a través de la cesión de los vehículos para su retirada».

Vehículos abandonados

Por su parte, la concejala de Seguridad, Gladis de León, ha indicado que «se trabaja de forma continúa» para completar los expedientes y poder llevar a cabo la «retirada efectiva» de los vehículos.

La Policía Local sigue reforzando la información y concienciación entre los propietarios de muchos de los vehículos abandonados que mantienen un expediente abierto en la administración municipal para que los retiren de las vías públicas o, en algunos casos, realicen su cesión gratuita para poderlos llevar a un Centro Autorizado de Tratamiento (CAT) donde son destruidos y descontaminados.