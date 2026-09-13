El joven, de 22 años, sufrió heridas de carácter moderado en la reyerta y fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

Un joven resulta herido en una reyerta en Santa Cruz de Tenerife. Europa Press

Un joven de 22 años resultó herido de carácter moderado durante una reyerta registrada este sábado por la noche en Santa Cruz de Tenerife. Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias. El incidente tuvo lugar a las 21:13 horas en la calle Zafiro del municipio.

Hasta el lugar se desplazó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que atendió al joven y comprobó que presentaba heridas de carácter moderado.

Se siguen esclareciendo las circunstancias de la reyerta

Tras recibir asistencia, fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria para su valoración y tratamiento.

También acudieron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que se hicieron cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de la reyerta.